Treffsicher: Daniela Brinkmann (beim Schlag), Simone Scherf (Trikotnummer 1) und Wiebke Möller (vorne) setzten sich mit der VG Delmenhorst-Stenum mit 3:2 gegen die SG Emden/Hinte durch. Auch gegen die TG Wiesmoor gewann das Team – 3:1. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Das dürfte ein Heimspieltag voll und ganz nach dem Geschmack von Kai Stöver gewesen sein. Zunächst setzten sich seine Landesliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum in einem packenden Spitzenspiel mit 3:2 (25:22, 28:30, 19:25, 25:23, 15:13) gegen die SG Emden/Hinte durch, danach bezwangen sie zudem die TG Wiesmoor mit 3:1 (25:17, 25:22, 18:25, 25:23). Am Ende des Tages hatten die Delmenhorsterinnen somit die Tabellenführung erobert.

In der Uhlandhalle kam es zunächst zum Spitzenspiel zwischen den Gastgeberinnen und Emden/Hinte. In einem Duell auf Augenhöhe schenkten sich beide Mannschaften nichts – Delmenhorst gelang es am Ende aber dennoch, den ärgsten Konkurrenten im Kampf um die Tabellenspitze zu bezwingen. Den Erfolg machte das Stöver-Team allerdings erst im Entscheidungssatz perfekt. Sowohl die Delmenhorsterinnen als auch ihre Gäste hatten zuvor eine ähnlich engagierte Leistung geboten. Die Gastgeberinnen waren mit ihren Aufschlägen nicht so stark wie zuletzt, was laut Stöver in erster Linie den engen Platzverhältnissen in der Uhlandhalle geschuldet war. "Wir mussten viel investieren, da wir mit unseren Angaben nicht so richtig Druck machen konnten", erklärte der Coach.

Nachdem Delmenhorst den ersten Satz gewonnen hatte, war der zweite Durchgang ein wahrer Krimi, an dessen Ende Emden jubelte. Auch im dritten Abschnitt nutzten die Gäste die kleinen Schwächephasen des Stöver-Teams und gingen mit 2:1 in Führung. Im vierten Durchgang sahen die Delmenhorsterinnen dann beim Stand von 16:21 schon wie die sicheren Verliererinnen aus, eine Auszeit des Trainers leitete aber die Wende ein. Mit mehr Druck im Angriff kamen die Gastgeberinnen zunächst Stück für Stück heran und retteten sich tatsächlich noch in den Tiebreak.

Dort verlief die Partie ausgeglichen, ehe sich Delmenhorst von 5:7 auf 8:7 vorkämpfte, nach dem Seitenwechsel weiter am Drücker blieb und einen herausgespielten Zwei-Punkte-Vorsprung zum Sieg verteidigen konnten. Ein Extralob ihres Trainers verdiente sich Katrin Niehaus, die über Außen Druck machte und immer in den richtigen Momenten mit Auge agierte.

Das zweite Spiel gegen Wiesmoor lief dann ziemlich zäh für die Gastgeberinnen, die sich nach dem kraftraubenden Spitzenspiel nur schwer auf die biederen Gäste einstellen konnten. Trotzdem verschaffte sich das Team einen 2:0-Satzvorsprung. Angesichts des scheinbar sicheren Sieges unterliefen den Stöver-Spielerinnen im dritten Satz zu viele unnötige Fehler, die von den Gästen zum Satzgewinn genutzt wurden. "Wir haben kaum Druck gemacht und unsere Fehler einfach nicht minimieren können", sagte Stöver. Der vierte Durchgang war dann bis zum Ende hart umkämpft, ehe die Delmenhorsterinnen dank eines enormen Kraftakts doch noch den Sack zumachten und auch das zweite Spiel des Tages für sich entschieden.

Stöver-Team stürmt an die Tabellenspitze

Landesliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum fahren während ihres Heimspieltags zwei Siege ein

VG Delmenhorst-Stenum - SG Emden/Hinte 3:2

(25:22, 28:30, 19:25, 25:23, 15:13)

VG Delmenhorst-Stenum - TG Wiesmoor 3:1

(25:17, 25:22, 18:25, 25:23)

Delmenhorst-Stenum: Brinkmann, Möller, Lux, Niehaus, A. Ruberg, V. Ruberg, Kisker, Frohburg, Scherf, Groborz, Klose (klv)

Stöver-Team stürmt an die Tabellenspitze

Landesliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum fahren während ihres Heimspieltags zwei Siege ein

Zitat:

"Wir mussten viel

investieren, da wir mit den Angaben nicht so richtig Druck machen konnten."

VG-Trainer Kai Stöver