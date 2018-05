Dötlingen-Iserloy. Der Swingolf-Club Iserloy ist von Donnerstag, 28. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, Ausrichter der 13. Deutschen Meisterschaften im Swingolf. Die besten 126 Aktiven aus ganz Deutschland werden sich in dieser Zeit auf der 18-Loch-Anlage des Golf- und Gartencafés Iserloy messen.

Die DM beginnt am Donnerstag um 18 Uhr mit der offiziellen Begrüßung durch Konrad Buritz, Präsident des SGC Iserloy. Auch Dötlingens Bürgermeister Ralf Spille hat sein Kommen zugesagt. Gespielt wird dann am Freitag und Sonnabend jeweils ab 8 Uhr. Ausgeschrieben ist das Turnier für folgende Altersklassen: Kinder (bis 14 Jahre), Männer und Frauen I (18 bis 50 Jahre), Männer und Frauen II (50 bis 65 Jahre) sowie Männer und Frauen III (ab 65 Jahre). Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr ein abschließendes „Best-of-Five-Turnier“, bei dem die fünf besten Männer und Frauen antreten.

Swingolf ist eine Variante des Golfsports, bei der es darum geht, einen Hartschaumball (Durchmesser etwa fünf Zentimeter) mittels eines Universalschlägers in die Löcher zu befördern. Der SGC Iserloy zählt knapp 40 Mitglieder und fungiert erstmals als DM-Ausrichter.