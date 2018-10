Auf dem Kunstrasenplatz am Osterdeich hatte Kaiser am Dienstagabend von Beginn an seine vermeintliche Startaufstellung für das erste Ligaspiel am Sonntag gegen den SV Eintracht Wiefelstede aufgeboten. In der 15. Minute gerieten die Delmenhorster nach einem Konter zwar mit 0:1 in Rückstand, noch vor der Pause hätte Marc Pawletta allerdings schon egalisieren können. Der Stürmer scheiterte jedoch in der 30. und 32. Minute jeweils frei vor dem Tor. Nach dem Wechsel sorgte Werder früh für die Vorentscheidung. Zunächst per Freistoß (55.), dann erneut nach einem Konter (58.) legten die Bremer nach – 3:0. Pawletta glückte kurz darauf nach Zuspiel von Zana Ibrahim der 1:3-Anschlusstreffer (62.). Das letzte Wort hatten aber wieder die Gastgeber: Ein Schuss aus 18 Metern stellte den 4:1-Endstand her. "Für uns war es eine gute Generalprobe, bevor es am Sonntag ernst wird", sagte Kaiser.