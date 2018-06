Nimmt von heute bis Sonntag an einer fünftägigen Sichtung der Deutschen Handballbundes teil: Der Delmenhorster B-Jugend-Spieler Lasse Till. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Wohl jeder junge Handballer träumt davon, einmal das Trikot der Nationalmannschaft überstreifen und mit dem Bundesadler auf der Brust auflaufen zu dürfen. Lasse Till kommt dem Traum in dieser Woche ein kleines Stückchen näher.

Der B-Jugendspieler, der mit der HSG Delmenhorst in der Oberliga antritt, nimmt ab heute bis Sonntag an der Erstsichtung des Deutschen Handballbundes (DHB) in der Sportschule Ruit (Baden-Württemberg) teil. Die besten Akteure aus diesem Training sowie die talentiertesten Spieler aus einer weiteren Sichtung werden im Mai zu einer gemeinsamen Nachsichtung berufen, aus der die Jungen des Jahrgangs 1997 für die Junioren-Nationalmannschaft ausgewählt werden.

Ob er es tatsächlich so weit schafft, da ist sich der 15-jährige Till nicht sicher. "Es wird schwer, schließlich schaffen nur die Stärksten den Sprung ins Team – und die Konkurrenz ist groß." Stolz kann der Rückraum-Mitte-Spieler aber schon jetzt auf sich sein: Immerhin zählt er in seinem Jahrgang zu den zwölf besten Spielern Niedersachsens, die der Landesverband nach Ruit entsendet.

Fünf Tage lang wird sich Till den Blicken von Jugendkoordinator Christian Schwarzer, Juniorentrainer Markus Baur und DHB-Trainer Klaus-Dieter Petersen stellen. Vor den drei ehemaligen Nationalspielern, die mit der deutschen Mannschaft schon Welt- beziehungsweise Europameister wurden, zu spielen, bringt freilich eine gewisse Aufregung mit sich. "Naja, langsam steigt sie ein wenig", zeigte sich Lasse Till gestern jedoch noch gelassen. Seine Delmenhorster Trainer Rolf und Corinna von Lien sind zuversichtlich, dass ihr Schützling die aufkommende Nervosität spätestens im Training ablegen wird. "Lasse ist nicht so ein emotionaler Mensch, der macht sein Ding", erklärte Rolf von Lien.

Der Coach war es, der das Talent von Till frühzeitig erkannte, ihn in die Regionsauswahl berief und nach zwei Jahren intensiven Trainings 2011 dem Handballverband Niedersachsen (HVN) vorstellte. In der Landesauswahl überzeugte Till durch konstant gute Leistungen.

Um an dem DHB-Lehrgang teilnehmen zu können, wurde Till extra von der Schule freigestellt. "Es hat sich also schon jetzt gelohnt", schmunzelte er. Bei aller Vorfreunde befürchtet der Handballer allerdings, dass die Belastung in den nächsten Tagen "enorm hoch" sein wird. Denn mit umfangreichen Tests und zahlreichen Spielformen wollen sich die DHB-Trainer einen Eindruck vom Leistungsstand der Nachwuchs-Talente verschaffen. Till, der seit sechs Jahren Handball spielt, hat sich dafür viel vorgenommen: "Ich will einfach zeigen, was ich kann. Es wird bestimmt eine tolle Erfahrung." Lediglich eine Sache bedauert der Spielmacher – und zwar, dass ihn sein Mannschaftskollege Jan-Niklas Ordemann nicht zur Sichtung begleiten wird. "Wir spielen zusammen in Delmenhorst und in der HVN-Auswahl. Es wäre schön gewesen, wenn er auch jetzt hätte dabei sein können", sagte Till. Doch Ordemann, der im 16er-Kader des HVN steht, verpasste den Sprung ins Aufgebot für Ruit. "Jan-Niklas sollte nun aber nicht den Kopf hängen lassen, immerhin hat er es weit geschafft und darf stolz darauf sein", betonte Jörg Schröder, Jugendwart der HSG Delmenhorst.

Dafür können Schröder und die von Liens nun beide Daumen für ihren Schützling Lasse Till drücken. "Wir hoffen wirklich sehr, dass ihm der Sprung in den DHB-Kader gelingt", betonte der Delmenhorster Jugendwart.