Entscheidend für den Neerstedter Erfolg war der gute Start in die Partie. Von Anfang an stand die 6:0-Deckung der Gäste sicher. Während der glänzend aufgelegte Stefan Timmermann die Kreise des Bremer Zugangs Sebastian Rabe im linken Rückraum einengte, war Grambkes Linkshänder Nils Zittlosen bei Eike Kolpack in guten Händen. Somit traf Rabe nur einmal aus dem Feld, Zittlosen war sechsmal erfolgreich. Die Neerstedter dagegen zogen ihr gefürchtetes Konterspiel auf und führten nach 15 Minuten mit 9:2. In der 24. Minute stand es 14:7 für die Gäste. Als Neerstedt in der Schlussphase der ersten Hälfte in doppelter Unterzahl agieren musste, kam Grambke/Oslebshausen bis zur Pause auf 13:16 heran.

Der Spitzenreiter zeigte sich jedoch unbeeindruckt und erhöhte nach dem Seitenwechsel durch zwei schnelle Tore auf 18:13 (32.). Dennoch blieben die Bremer dran, weil ihr eher klein gewachsener Mittelmann Torben Pilger den neu formierten Neerstedter Mittelbock mehrfach überwand. Gästetrainer Dag Rieken reagierte und brachte den angeschlagenen Björn Schilke in die Partie. Der Routinier sorgte zusammen mit dem starken Torhüter Olaf Sawicki wieder für Stabilität in der Deckung, sodass die Neerstedter über ein 24:20 (46.) auf 28:20 davonzogen (51.).

Die Vorentscheidung war somit gefallen, und Grambke/Oslebshausen konnte in den letzten Minuten nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. "Es war ein gutes Spiel meiner Mannschaft", bilanzierte Neerstedts Coach Rieken, der insbesondere die Deckungsarbeit seiner Spieler lobte.