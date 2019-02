Gegen Horn hatte der HCD zunächst Glück, denn der Gegner scheiterte am Pfosten. Dann übernahm der Gastgeber aber das Kommando und erzielte durch Yvonne Hitz und Annika Wrieden die ersten beiden Tore. In der 37. Minute sorgte die erst 16-jährige Kristin Bachner mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Zwei Minuten später gelang Horn das Ehrentor. Beim HCD glänzte Torhüterin Imke Nehmiz mit einigen guten Paraden. Aufgrund der guten Defensivleistung war der Erfolg vollauf verdient. Trainer Benjamin Schütt zeigte sich insgesamt zufrieden, bemängelte jedoch, dass seine Spielerinnen im zweiten Abschnitt zu sehr die "Brechstange" eingesetzt hätten.

"Unser stärkster Gegner wird der Bremer HC II sein", meinte Schütt vor dem Treffen. Mit seiner Einschätzung lag der HCD-Coach richtig. Denn BHC II, zu dessen Aufgebot Oberliga-Spielerinnen aus der eigenen Ersten gehörten, zeigte beim 6:2 einen überzeugenden Auftritt. Für den Sieger trafen Nina Rademacher (2), Laura Metz (2), Jovanka Stojnic und Lena Baramsky, beim HCD Bachner zum 1:2 und Wrieden zum 2:6.

HC Delmenhorst: Imke Nehmiz; Melissa Mundt, Tanja Coldewey, Yvonne Hinz, Janine Naumann, Ulrike Schmidt, Claudia Loesdau, Kathrin Oertel, Kristin Bachner, Annika Wrieden, Jana Kube.

Die weiteren Ergebnisse der ersten Endrunde: Bremer HC II - SW Bremen II 10:1 (6:0), SW Bremen II - HC Horn 4:6 (1:4). In der Tabelle führt der BHC II mit sechs Zählern vor HC Horn und HC Delmenhorst (jeweils drei) und der punktlosen Reserve von Schwarz-Weiß Bremen.

Der zweite Teil der Endrunde folgt am Sonnabend, 5. Februar, in der Bremer Halle an der Delfter Straße. Als Ausrichter fungiert dann der HC Horn.