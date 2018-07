Rene Tramitzke (rechts) brachte den VfL Wildeshausen per Elfmeter mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit schlug der TV Jahn Delmenhorst um Hanno Hartmann zurück und kam noch zum 1:1-Ausgleich. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Es war ein sehr trister Abend für die rund 100 Zuschauer, die am Freitag auf den Sportplatz am Brendelweg gekommen waren: Nebel, Temperaturen knapp über null Grad und dann auch noch ein eher langweiliges 1:1 (0:1)-Unentschieden im Fußball-Bezirksliga-Duell zwischen dem TV Jahn Delmenhorst und dem VfL Wildeshausen.

Dabei hatte die Partie vielversprechend begonnen, und beide Mannschaften machten mächtig Druck. Die erste Chance bot sich den Gästen aus Wildeshausen: Ein langer Pass erreichte Rene Tramitzke in der Spitze, der jedoch Jahn-Torhüter Jann Barkemeyer in die Arme schoss (14.). Im Gegenzug konterten die Delmenhorster, doch Gästeschlussmann Sebastian Pundsack rettete. Die Wildeshauser waren fortan das bessere Team und agierten gerade in den Zweikämpfen konsequenter. Eine gefährliche Flanke von Majues Gebhardt-Bauer fand jedoch keinen Abnehmer (18.). Die Delmenhorster Defensive hatte nun viel zu tun, machte ihre Sache aber gut und klärte oft frühzeitig. In der 25. Minute kam Jahns Christian Lehr allerdings einen Tick zu spät und foulte Mirsad Stubbla kurz vor dem oder im Strafraum – genau hatte das niemand in den Zuschauerreihen gesehen. Schiedsrichter Öztan Tan (Delmenhorst) zeigte aber auf den Punkt. "Ein Geschenk", ärgerte sich Jahn-Coach Matthias Kaiser, der zudem die fehlende Linie des Unparteiischen beklagte. Den Strafstoß verwandelte Rene Tramitzke sicher zum 1:0 für die Gäste. Kurz darauf hatten die Delmenhorster Pech, als Björn Westerhausen nach einer Ecke nur die Latte traf (28.).

Jetzt nahmen die Hausherren das Zepter langsam in die Hand und unterbanden das schnelle, präzise Passspiel der Wildeshauser. "Etwa 35 Minuten haben wir gut gespielt, dann haben wir uns jedoch viel zu oft von den langen, hohen Bällen überrumpeln lassen", kritisierte Gästetrainer Klaus Ebel. Kurz vor der Pause kam erneut Westerhausen in zwei weitere aussichtsreiche Situationen, konnte diese aber nicht verwerten (37./43.).

Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Delmenhorster weiterhin die Partie, ohne dabei wirklich zwingend zu werden. Dementsprechend schnell sind die zweiten 45 Minuten erzählt: Bis auf Jahns Treffer zum 1:1 durch Arnold Koletzek, der eine Hereingabe von Mathias Gaster mit dem Hinterkopf verwandelte (83.), passierte fußballerisch nicht allzu viel. Zum Zeitpunkt des Ausgleichs standen die Wildeshauser nur noch mit zehn Spielern auf dem Platz, denn ein rüdes Einsteigen von Janek Jacobs gegen Dariusch Azadzoy bestrafte Schiedsrichter Tan mit der Gelb-Roten Karte (68.) – zum allgemeinen Unverständnis. Sogar Wildeshausens Coach Ebel gab zu: "Glatt Rot wäre nachvollziehbarer gewesen, aber für uns ist es so natürlich günstiger."

Überhaupt mehrten sich in der Schlussphase des umkämpften Nachbarschaftsduells die unfairen Aktionen. "Das waren auf beiden Seiten Frustgrätschen", sagte Ebel. Bitter für die Wildeshauser: Bei einem Foul verletzte sich Mirsad Stublla so schwer, dass er mit Verdacht auf Wadenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste (88.). "Alle Spieler müssen lernen, mehr Respekt voreinander zu haben und sich gegenseitig mehr zu schützen", forderte Ebel. Immerhin war er sich mit seinem Gegenüber Kaiser in punkto Ergebnis einig: Beide Trainer konnten gut mit der Punkteteilung leben.

Unfriedliche Punkteteilung

Fußball-Bezirksliga: TV Jahn und Wildeshausen spielen 1:1 / Gelb-Rot gegen Jacobs / Stublla muss ins Krankenhaus

