Doch sein Team fand durch mannschaftliche Geschlossenheit nach und nach zu seinem Spiel. Die gute Deckung, hinter der wieder einmal Torfrau Anneke Alfs eine überragende Leistung zeigte, sorgte dafür, dass die Partie fortan auf Augenhöhe verlief. Die erste Delmenhorster Führung besorgte Sharleen Siemers mit dem 4:3. Nach dem 6:5 durch die spielstarke Lara Winkelmann, die auf Linksaußen viel einstecken musste, lag die HSG ebenso vorn wie nach dem 10:9 durch Marion Bartels kurz vor der Pause.

Den Start in den zweiten Durchgang verschliefen die Delmenhorsterinnen jedoch völlig. Durch technische Fehler im Angriff und Fehlwürfe kassierten sie vor allem durch Tempogegenstöße fünf Tore in Folge und lagen schnell mit 10:14 hinten. Dann bewies die Gallmann-Sieben aber Stärke. Die Abwehr stand wieder stabil und auch im Angriff wurde die HSG gefährlich. Besonders Bianca Gallmann trieb ihr Team nach vorne: Sie warf selbst sechs Tore aus dem Rückraum und sorgte zudem für viele starke Anspiele an den Kreis und nach außen. Katja Hammler verkürzte für die Delmenhorsterinnen in der 46. Minute auf 17:18. Wenig später traf Monique Brandenburg zum umjubelten 19:19-Ausgleich.

Als Marion Bartels fünf Minuten vor dem Ende das 22:22 erzielte, keimte bei den Gastgeberinnen Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. In der Schlussphase häuften sich dann allerdings unnötige Ballverluste. Stade nutzte die Fehler der Delmenhorsterinnen eiskalt aus und kam zu den Treffern 23 und 24.

HSG-Trainer Gallmann war trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit der Vorstellung seines Teams: "Meine Spielerinnen haben ihr Bestes gegeben. Mannschaftlich wachsen wir immer besser zusammen und ein Punktgewinn wäre heute allemal möglich gewesen."