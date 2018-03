Huder Spitzenspieler: Felix Lingenau startet mit seiner Mannschaft am morgigen Sonnabend in die neue Saison der Tischtennis-Oberliga und hofft wie schon im Vorjahr auf den Klassenerhalt. (INGO MOELLERS)

Äußerst knapp war es in der Vorsaison der Tischtennis-Oberliga – nur aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses musste der TV Hude den Gang in die Abstiegsrelegation antreten, in der dem Team schließlich der Klassenerhalt gelang. Auch in der neuen Spielzeit in der fünfthöchsten Klasse Deutschlands dürften die Huder wieder zittern müssen. „Unser Ziel ist erneut der Klassenerhalt“, betont Spitzenspieler Felix Lingenau, der mit seiner Mannschaft zum Auftakt am morgigen Sonnabend (18 Uhr) beim MTV Eintracht Bledeln gastiert.

Im Vergleich zum Vorjahr sind mit Lunestedt und Westercelle zwar die beiden stärksten Teams aus der Oberliga aufgestiegen, und aus der Regionalliga ist keine Mannschaft heruntergekommen. Dafür sind andere Klubs, die in der Vorsaison in Reichweite der Huder lagen, allerdings deutlich stärker geworden. Der Vorjahres-Siebte MTSV Eschershausen hat beispielsweise im oberen Paarkreuz Krysztof Lubin durch Pawel Kibala ersetzt und hat zudem mit dem jungen Viet Pham Tuan (VfL Westercelle) eine neue Nummer drei geholt. Auch der TSV Hagenburg, gegen den Hude in der Relegation mit 9:4 gewann, hat sich verstärkt: Rimas Lesiv ist bereits der dritte starke Litauer im Kader. Die SF Oesede wiesen in der vergangenen Spielzeit nur vier Punkte mehr auf als Hude, dürften nun aber nach der Genesung des langzeitverletzten Abwehrspielers Carsten Dunkel deutlich an Qualität dazugewinnen.

Auch beim TV Hude selbst hat sich das Gesicht der Mannschaft verändert. Immanuel Mieschendahl ist wegen seines Umzugs nach Hamburg zum Verbandsligisten TSV Eintracht Hittfeld gewechselt, Simon Pohl und Alexander Hilfer spielen nun in der zweiten Mannschaft (Verbandsliga). Dafür sind Christopher Imig (Position vier) und Marco Stüber (Position sechs) aus der Reserve aufgerückt. Vom TTSC 09 Delmenhorst kam Marc Engels für Position fünf. Mit seinem kompromisslosen Stil könnte der Delmenhorster für so manchen Überraschungseffekt sorgen.

Die Integration der Neuen sei kein Problem gewesen, betont Felix Lingenau. „Christopher und Marco waren ja beide schon in der ersten Mannschaft und sind nun zurückgekehrt, und Marc kennen wir schon seit Jahren als Gegner, aber auch als regelmäßigen Trainingsgast“. Die Vorbereitung auf die neue Saison sei bisher gut verlaufen, meint Lingenau. „Nur bei mir selber lief es wegen kleineren Verletzungsproblemen etwas schleppend. Christopher Imig hat momentan zudem viel mit seiner Masterarbeit zu tun.“ Der Rest der Mannschaft sei in guter Form, glaubt die Huder Nummer eins.

Direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt dürften vor allem die Aufsteiger SSV Neuhaus, TSV Lunestedt II, Hagenburg und die TuSG Ritterhude II sein. Ganz vorne sind der MTV Wolfenbüttel und Eintracht Bledeln zu erwarten. Bei Zweiterem müssen die Huder nun also am Sonnabend zum Saisonauftakt antreten. „Insgesamt dürfte der Gegner deutlich stärker sein als wir“, glaubt Lingenau, „Bledeln hat aber nicht die übermächtigen Spieler, sodass es für uns eine gute Gelegenheit sein könnte, vernünftig in die Saison hineinzukommen“. In den vergangenen Jahren hatte es zwischen beiden Mannschaften immer wieder echte Krimis gegeben, selten mit weniger als vier Stunden Spielzeit. Allerdings hat sich Bledeln mit dem ehemaligen Schüler-Nationalspieler Cedric Meissner (Torpedo Göttingen) prominent verstärkt, und so gehen die Huder als Außenseiter in ihr erstes Saisonspiel.