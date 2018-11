Der Kreisliga-Aufsteiger TV Falkenburg präsentiert vor der neuen Spielzeit zwei weitere Zugänge: Marko Skiadas und Rene Behrens rücken aus der eigenen Reserve (2. Kreisklasse) in den Kader von Trainer Florian Erhorn auf. Nach David Kirschberger (VfL Stenum), Andre Stebner (TSV Ganderkesee A-Jugend), Maximilian Lux (TSV Ganderkesee II) und Robin Lewe (vereinslos, zuletzt TSV Ganderkesee) sind Skiadas und Behrens schon die Zugänge fünf und sechs für Falkenburg. Das Saisonziel der Mannschaft ist der Klassenerhalt. Das erste Punktspiel steht am Sonntag, 3. August, gegen den VfL Stenum an.