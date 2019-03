Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

VfL Stenum gewinnt in Huchting - 3:2

Oliver MEIBOHM

Stenum (mei). Zweiter Sieg im zweiten Testspiel für den Fußball-Bezirksligisten VfL Stenum: Nach dem 4:2 beim TSV Abbehausen setzte sich das Team des neuen Trainers Jürgen Hahn mit 3:2 (1:1) beim Bremer Bezirksligisten FC Huchting durch. "In der Grundformation stehen wir sehr gut", sagte Hahn, der auf Daniel Isenberg und Steven Herrmann verzichten musste und insgesamt 18 Spieler einsetzte. Lediglich nach Standardsituationen verhalte sein Team sich noch zu passiv. In Huchting, das vom ehemaligen Heidkruger Abteilungsleiter und A-Junioren-Coach Oliver Kluth trainiert wird, brachte Roy Rother die Stenumer schon nach drei Minuten mit 1:0 in Führung. Nach einem Freistoß und einem Eckball drehte Huchting den Spieß zwischenzeitlich um, doch in der Schlussphase trumpfte der VfL wieder auf. Roland Göde (73.) und Dominik Entelmann (82.) erzielten die Treffer zum 3:2-Endstand.