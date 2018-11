Der Auftakt in die Partie war sogar vielversprechend für die Gastgeber verlaufen. Karl-Heinz Witte bekam nur im ersten Durchgang Schwierigkeiten mit seinem Kontrahenten Hartmut Nibbel. Danach hatte er alles im Griff und siegte letztlich souverän mit 7:5, 6:0. Der sonst so erfolgsverwöhnte Gerhard Meier kassierte parallel jedoch eine überraschende Zweisatzniederlage. Dem variantenreichen Spiel des Seppensers Bernd Müller hatte der Ganderkeseer außer seinem Kampfgeist wenig entgegenzusetzen. Teamkollege Thomas Linkenbach musste sich im Spitzeneinzel ebenfalls geschlagen geben: Gegen Norbert Schwab unterlag er knapp in der Verlängerung. Zudem hatte Michael Mrochen in einer spannenden Partie nach zwei Sätzen das Nachsehen.

Also mussten die Doppel über den Ausgang der Partie entscheiden. Witte/Mrochen setzten sich dabei zunächst in drei Sätzen durch und ließen die Ganderkeseer auf ein Unentschieden hoffen. Als dann jedoch Linkenbach/Meier in der Verlängerung verloren, war die Niederlage perfekt. Die Enttäuschung darüber hielt sich bei den Gastgebern aber in Grenzen. "Wir haben bewiesen, dass wir auf dieser Ebene mithalten können und werden sicherlich auch noch unsere Erfolgserlebnisse haben", sagte der Ganderkeseer Kapitän Karl-Heinz Witte.