Auch wenn es in dieser Szene anders aussieht – im Kreispokalspiel gegen Borussia Delmenhorst (hier mit Julian Bartels, rechts), hatten die Fußballer des SV Atlas um Timo Zimmermann (Mitte) und Michael Kowalski nur wenig Mühe, sich durchzusetzen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Das war leicht: Keinerlei Probleme hatte der SV Atlas in der ersten Runde des Kreispokals. Im Spiel bei Borussia Delmenhorst (3. Kreisklasse) hatte die Mannschaft von Spielertrainer Michael Müller, die in der 1. Kreisklasse antritt, nur wenig Mühe und gewann deutlich mit 9:0 (3:0). Gleichzeitig setzte Atlas damit vor dem Kreisklassen-Derby gegen Rot-Weiß Hürriyet (Sonntag, 17.30 Uhr, Stadion an der Düsternortstraße) ein Ausrufezeichen.

Bei sommerlichen Temperaturen eröffnete Christian Stark bereits nach zwei Minuten den Torreigen. Eine Unkonzentriertheit in der Abwehr der Borussia nutzte Stark aus und schob locker zum 1:0 ein. Kurz darauf gab es jedoch eine Schrecksekunde für Atlas: In einem Zweikampf verletzte sich Ron-Martin Klenke und musste ausgewechselt werden. "Ich hoffe, dass er schnell wieder fit ist", sagte Müller – auch in Hinblick auf die Partie gegen Hürriyet.

Mit der Einwechslung von Kevin Eberhard bewies der Atlas-Trainer dann aber ein glückliches Händchen, denn nur wenige Sekunden später traf Eberhard zur 2:0-Führung (4.).

In der Folge sah die Borussia-Abwehr vor den Augen des eigenen Trainergespanns Daniel Voß und Mathias Brandt vor allem dann schlecht aus, wenn Bälle von den schnellen SVA-Flügelspielern Eberhard und Andre Tüsselmann in den Strafraum geschlagen wurden. Während Atlas mit schnellem Kombinationsspiel beeindruckte, fand Borussia überhaupt nicht in die Partie. Nach dem dritten Tor des Müller-Teams – erneut war es Stark, der traf (27.) – schien die Partie für den SVA bereits ein Selbstläufer zu sein. Kurz darauf kam die Borussia immerhin zu ihrem ersten Torschuss.

Der harmlose Versuch von Kevin Gerke war allerdings kein Problem für Atlas-Keeper Marc Ibrahim, der für Stammtorwart David Lohmann den Kasten hütete. "In solchen Spielen nutze ich den gesamten Kader, der mir zur Verfügung steht. Schließlich soll jeder Spieler die Chance bekommen, sich zu empfehlen. Da müssen dann alle an einem Strang ziehen und es wird rotiert", erklärte Michael Müller.

Nachdem das Spiel Ende der ersten Hälfte etwas abgeflacht war, preschte Atlas im zweiten Durchgang von Anfang an wieder nach vorn. Die Folge war das 4:0 in der 46. Minute durch Philip Stephan. Zuvor war der Abwehrspieler mustergültig von Andre Tüsselmann bedient worden, sodass er den Ball nur noch an Borussia-Torwart Robert Berlin vorbei schieben musste. Knapp 20 Minuten später das gleiche Bild: Flanke Tüsselmann, Tor durch Stephan – 5:0 (67.).

Der sechste Treffer war dann erneut Stark vorbehalten, indem er einen Freistoß von Müller, der sich mittlerweile selbst ins Spiel gebracht hatte, per Kopf verwertete (70.). Kurz darauf machten die Gastgeber noch einmal auf sich aufmerksam – jedoch nicht zu ihren eigenen Gunsten: Verteidiger Raphael Pabelich lenkte den Ball ins eigene Tor und sorgte so für die 7:0-Führung für Atlas (75.).

Philip Stephan hatte jedoch immer noch nicht genug. Nach Christian Stark machte auch er in der 81. Minute seinen Dreierpack perfekt und traf zum 8:0. Den 9:0-Endstand markierte schließlich der eingewechselte Tammo Renken, der einen Fehlpass von Keeper Berlin abfing und eiskalt ausnutzte (83).

Während es für den SV Atlas vor dem Derby gegen Hürriyet ein Abend nach Maß war, war es für Borussia eine mehr als bittere Niederlage. Coach Daniel Voß wollte dem 0:9 trotzdem keinen allzu hohen Wert beimessen. "Wir haben eine neue Mannschaft und spielen noch nicht sehr lange in der aktuellen Besetzung zusammen. Wir befinden uns, wie deutlich zu erkennen war, noch in der Findungsphase", sagte er nach der Partie.