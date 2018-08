HSG Wilhelmshaven II - HSG Delmenhorst 21:31 (11:14). In der kühlen Wilhelmshavener Sporthalle benötigten die Delmenhorsterinnen am frühen Sonntagmorgen eine gewisse Anlaufzeit, um ihren Rhythmus zu finden. Obwohl die Mannschaft nach 13 Minuten mit 5:3 führte, hatte es bis dahin schon einige Fehlwürfe, Ballverluste und Fehlpässe gegeben. Dass die Führung auch im weiteren Spielverlauf Bestand hatte, lag zum einen an der souveränen Torfrau Anneke Alfs, zum anderen an der sicheren Delmenhorster Abwehr. Nach der zwischenzeitlichen 11:7-Führung hieß es zur Pause 14:11 für die HSG.

Bis zum 14:17 (38.) lagen die Wilhelmshavenerinnen noch auf Schlagdistanz. Danach gelang es der Mannschaft von Trainer Volker Gallmann, sich auf 24:16 abzusetzen. Besonders Kerstin Janßen war aus dem Rückraum erfolgreich. Heidje Behrens hatte außerdem auf Rechtsaußen kaum einen Fehlversuch zu verzeichnen. Obwohl die Delmenhorsterinnen am Ende auch in dieser Höhe verdient gewannen, hatte es doch einige Spielphasen gegeben, in denen ihr Angriffsspiel stockte und es beim Torwurf an der Konzentration fehlte. Trainer Gallmann stellte daher fest: "Obwohl wir gewonnen haben, bin ich mit dem Spiel nicht ganz zufrieden. Wir hätten viel mehr Tore werfen müssen."

VfL Oldenburg IV - HSG Hude/Falkenburg II 21:24 (8:15). Die Regionalliga-Reserve der HSG Hude/Falkenburg startete beim Nachwuchsteam des Bundesligisten ausgezeichnet in die Partie und kam schnell zu einer 4:1-Führung. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatten die Schützlinge von Trainerin Inge Breithaupt Spiel und Gegner im Griff. Über 11:4 (16.) setzte sich Hude/Falkenburg bis zur Pause auf 15:8 ab.

In den zweiten 30 Minuten stockte das Spiel der Gäste allerdings. Etliche technische Fehler und unkonzentrierte Würfe brachten die Oldenburgerinnen zurück ins Spiel. Die Gastgeberinnen verkürzten den Rückstand nun in kleinen Schritten. Dabei half ihnen auch die Schwäche der HSG vom Siebenmeterpunkt: Die Huderinnen verwarfen im zweiten Abschnitt gleich fünf Strafwürfe. In der 54. Minute verkürzten die Oldenburgerinnen somit auf 20:23. Nach dem 24:21 (56.) für die HSG fiel im Schlussspurt auf beiden Seiten dann allerdings kein Tor mehr.

HSG 08 Middels/Plaggenburg - HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 22:29 (9:14). Saisonübergreifend hat die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg beim Auf-steiger Middels/Plaggenburg ihren zehnten Sieg in Folge eingefahren. Trainer Andreas Müller kann den Erfolg jedoch richtig einordnen: "In dieser Saison waren es bisher drei Pflichtsiege. Jetzt wird sich zeigen, wie gefestigt mein Team gegen die etablierten Mannschaften ist." Nach einer schnellen 2:0-Führung gerieten die Gäste zwar durch einige Unaufmerksamkeiten mit 2:3 in Rückstand, doch als die stark aufspielende Wiebke Möller zum 5:3 (13.) einwarf, war der Weg zum Sieg geebnet. Die gut aufgelegte Carina Uken im Tor, die im ersten Abschnitt drei Siebenmeter hielt, sicherte anschließend den Fünf-Tore-Vorsprung zur Pause.

Auch in der zweiten Hälfte ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Jasmin Borchers traf zum 18:11 (37.) und über 21:14 wurde schließlich der Sieben-Tore-Vorsprung bis zum Ende verteidigt. Eine starke Leistung bescheinigte Andreas Müller zudem Jana Folkerts, die sechs Mal traf.