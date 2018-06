Gegen den FC 47 Leschede und die Tecklenburger Land Volleys hieß es am Ende jeweils 0:3.

VfL Wildeshausen - FC 47 Leschede II 0:3 (14:25, 23:25, 24:26). Nach der souveränen Vorstellung in der Vorwoche gegen das Auswahlteam des NWVV kam es für Wildeshausen vor dem Heimspieltag knüppeldick. In Katrin Schröder fiel die letzte etatmäßige Mittelblockerin mit einer Fußverletzung aus, sodass Trainer Wieking improvisieren musste. In Louisa Willenborg nominierte er eine Spielerin aus der zweiten Mannschaft und füllte seinen Kader zusätzlich mit den Jugendspielerinnen Johanna Albers und Anneke von der Ecken auf. Als sich das Team einigermaßen an die personellen Umstellungen gewöhnt hatte, war der erste Durchgang bereits zugunsten der Gäste entschieden. Erst danach wurde das Spiel der Gastgeberinnen besser, weil sie nun am Netz deutlich mehr Druck erzeugten. Der Tabellenführer aus Leschede hatte zwar etwas mehr Mühe, konnte aber Dank seiner großen Routine die Sätze zwei und drei knapp für sich entscheiden und bleibt damit ungeschlagen auf Platz eins.

VfL Wildeshausen - Tecklenburger Land Volleys 0:3 (14:25, 10:25, 11:25). Vor dem zweiten Spiel des Tages musste Wieking erneut umstellen, weil Franziska Lehmann aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand. Da jetzt auf vielen Positionen keine etatmäßige Besetzung mehr möglich war, fehlte den Gastgeberinnen schon vor dem ersten Ballwechsel das Vertrauen in die eigene Stärke. Tecklenburg ließ nichts anbrennen und holte sich souverän und abgeklärt den verdienten Sieg. „Mit unserer Stammsechs wäre sicherlich mehr drin gewesen, so aber müssen wir die Stärke der Gegner neidlos anerkennen“, gratulierte Wieking sportlich fair, sieht sein Team aber trotz der schwachen Ausbeute in eigener Halle nicht am Abgrund: „Unsere Gesamtsituation war etwas unglücklich, wird sich aber wieder bessern.“