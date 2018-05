VfL Wildeshausen - VG Delmenhorst-Stenum II 3:1. Konzentriert gingen die Gastgeberinnen das Spiel gegen den Rivalen an. Mit platziert geschlagenen Angaben leitete Wildeshausen immer wieder Punktgewinne ein. Dem deutlichen Gewinn des ersten Satzes (25:14) folgte dann aber ein verkrampfter Auftritt in Durchgang zwei. Obwohl das Wieking-Team ohne Druck am Netz agierte, konnte Delmenhorst keinen Vorteil daraus zeihen und verlor mit 23:25. In Satz drei waren dann aber plötzlich die Gäste am Drücker, die offenbar doch ihren zweiten Saisonsieg einfahren wollten. Delmenhorst verkürzte durch ein 25:21 auf 1:2 nach Sätzen. Davon angespornt legte Wildeshausen wieder eine Schippe drauf und machte mit dem 25:15 in Abschnitt vier alles klar. "Meine Mannschaft hat die Angst vor einem möglichen Abstieg wohl etwas gelähmt", sagte Wieking.

VfL Wildeshausen - SG Ofenerdiek/Ofen 2:3. In der zweiten Partie war von der nervlichen Anspannung bei Wildeshausen nichts mehr zu spüren. Vor dem Spiel ohne Wert hatte Wieking auf einigen Positionen umgestellt. Letztlich setzte sich Ofen mit 3:2 durch. "Unter den gegebenen Umständen bin ich zufrieden", sagte Wieking, der neben seiner Mittelblockerin Antje Stahl auch auf Barbara Ptock und die beiden Jugendspielerinnen Stella Drewes und Lea Schwuchow hatte verzichten müssen. Deswegen war Nachwuchsspielerin Rika Themann ins Team gerückt, die ein Sonderlob ihres Trainers bekam.