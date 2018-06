Alle vier Einzel gingen deutlich an die Gastgeber. Lediglich Claus-Dieter Dreyer konnte im ersten Satz mit dem Harburger Michael Abend mithalten, verlor aber dennoch mit 5:7. Der zweite Durchgang ging dann deutlich an Abend – 6:1. An Position zwei konnte Frank Lesemann gegen Rüdiger Loricke nichts ausrichten und unterlag glatt mit 1:6, 0:6. Diese deutliche Niederlage war allerdings zu erwarten, da Lesemann aufgrund seiner sehr guten Ranglistenplatzierung an Position zwei spielen muss. "In dieser Liga habe ich dort keine Chance", haderte der Delmenhorster.

Rainer Gottwald (Position drei) verlor trotz guter Leistung gegen Karsten Weber mit 1:6, 3:6. Ohne Chance war Delmenhorsts Topspieler Julian Thomas. Er musste sich Klaus Ehlers deutlich geschlagen geben – 2:6, 0:6. "Wenn Julian so klar verliert, muss der Gegner wirklich sehr stark gespielt haben, und das hat er auch. Ehlers hat viel Druck gemacht. Julian konnte da nicht dagegenhalten", berichtete Jüttner. Damit stand es – wie schon in Osnabrück – nach den Einzeln aus Delmenhorster Sicht 0:4, womit die zweite Saisonniederlage schon besiegelt war.

Im ersten Doppel zeigten Thomas/Gottwald dann eine gute Leistung und holten gegen Ehlers/Weber etwas überraschend den Ehrenpunkt für die Gäste – 5:7, 7:5, 10:8. "Sie haben verdient gewonnen", freute sich Jüttner. Im zweiten Doppel hatten Lesemann/Jüttner gegen Loricke/Claus Ohl aber keine Chance und verloren mit 1:6, 0:6. "Es ist frustrierend, wenn man auf so starke Gegner trifft und kaum Chancen hat. Aber wir werden auf keinen Fall aufgeben", versprach Jüttner.

„Wir gehören nicht in die Liga“

Tennis-Regionalliga: Herren 50 des TC Blau-Weiß mit 1:5 in Harburg

Harburger TB - TC Blau-Weiß Delmenhorst5:1

Ehlers - Thomas 6:2, 6:0; Loricke - Lesemann 6:1, 6:0; Weber - Gottwald 6:1, 6:3; Abend - Dreyer 7:5, 6:1; Ehlers/Weber - Thomas/Gottwald 7:5, 5:7, 8:10; Loricke/Ohl - Lesemann/Jüttner 6:0, 6:1 (njo)