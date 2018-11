Wolfgang Budde (Ingo Möllers)

Aktuell 539 Aktive gehören dem Delmenhorster Kreis des Niedersächsischen Leichtathletik Verbandes (NLV) an. "Wir werden wieder wachsen – davon bin ich überzeugt", betonte Budde, "der Abwärtstrend ist durchbrochen". Nachdem die Mitgliederzahl in der Vergangenheit oft rückläufig war, hat sie sich in den vergangenen drei Jahren auf einem konstanten Niveau eingependelt. Für Budde ist das aber kein Grund, sich auszuruhen: "Wir werden weiter alles tun, um die Sportart voranzubringen." Dafür müssten die Leichtathleten in Zukunft noch intensiver über den Tellerrand blicken. "Wir müssen uns dort, wo es sinnvoll ist, in neuen Strukturen zusammenfinden". Eine erste Kooperation hatte der Kreisvorsitzende in der Vorwoche mit den Handballern der HSG Delmenhorst auf den Weg gebracht. Wenn die Freiluft-Saison wieder läuft, sollen einige Jugendmannschaften ein Schnuppertraining bei den Leichtathleten absolvieren (wir berichteten). Zudem wird es in diesem Jahr erstmals eine gemeinsame Meisterschaft der Kreise Delmenhorst und Oldenburg-Land geben. "Wir müssen die Kräfte bündeln. Die Zusammenlegung ist ein Schritt in die neue Richtung", sagte Budde über die Wettkämpfe, die für den 15. und 23. Mai geplant sind. Nachdem der Kreisvorsitzende während der Arbeitstagung die zahlreichen sportlichen Erfolge der Aktiven hervorgehoben hatte (siehe Auflistung rechts), blickte er auf die 13 Veranstaltungen zurück, die der Delmenhorster Kreis im vergangenen Jahr ausgerichtet hatte.

Rund 2400 Teilnehmer – davon 1600 bei Wettkämpfen im Stadion und 800 beim 24-Stunden-Lauf – seinen an den Start gegangen. "Das ist eine gute Basis", betonte Budde, der in der vergangenen Woche allerdings die schwache Resonanz beim Hallensportfest von Eintracht Delmenhorst kritisiert hatte (wir berichteten). Der Höhepunkt des Jahres 2013 ist für den Vorsitzenden die Landesmeisterschaft für Damen, Herren und die Jugend U18, die der Kreis am 22. und 23. Juni im Stadion ausrichtet.

Während der Arbeitstagung stand zudem die Wahl eines 3. Kassenprüfers an. Oliver Pfefferkorn wurde einstimmig von den Mitgliedern ins Amt gewählt.

Leichtathletikkreis Delmenhorst: Vorsitzender Wolfgang Budde sieht positive Entwicklung und kündigt Veränderungen an

Norddeutsche Meister

Oliver Pfefferkorn (M50, Delmenhorster TV)

Torben Clemens Westphal (M15, Delmenhorster TV)

Landesmeister

Torben Clemens Westphal (M14, Delmenhorster TV)

Regionsmeister

Thorben Lorenzen (M 15, Delmenhorster TV)

Fynn Sauerwein (M15, Delmenhorster TV)

Torben Clemens Westphal (M14, Delmenhorster TV)

Celina Bentrup (W15, Delmenhorster TV)

Bezirksmeister

Benedikt Hasler (U18, Delmenhorster TV)

Horst Ulbrich (M50, LC 93 Delmenhorst)

DLV-Bestennadel

Torben Clemens Westphal (M14, Delmenhorster TV)

Arne Achmus (M14, Delmenhorster TV)

NLV-Ehrennadel in Silber für verdiente Mitarbeiter

Christina Solgan (Kampfrichterin seit 2007)

Jürgen Caros (Kampfrichter seit 2007)

Torsten Husak (Trainer) (dco)