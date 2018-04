Die Gastgeberinnen gingen hoch motiviert in die Partie und spielten den Ball von Beginn an mit viel Druck nach vorne. Belohnt wurden sie dafür bereits in der siebten Minute, als Katharina vom Dahl für die Führung sorgte. Nur kurz darauf erhöhte Ann-Kathrin Döring auf 2:0 (11.). "Wir hatten die Bremerinnen wirklich im Griff", freute sich Eilenberger. Doch die Freude währte nur bis zur 42. Minute, als Werders Reserve glücklich per 20-Meter-Schuss zum Anschluss traf.

Die Eilenberger-Elf ließ sich dadurch jedoch nicht aus der Ruhe bringen und knüpfte nach der Pause dort an, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. "Wir wollten nicht auf Halten spielen, sondern haben weiter Druck gemacht", erklärte der Coach. Etwas unglücklich fiel dann, nachdem die rechte Abwehrseite der Wüstingerinnen sich einen Fehler erlaubt hatte, jedoch der 2:2-Ausgleich. Durch diesen Treffer etwas verunsichert, gerieten die Gastgeberinnen aus dem Konzept. Diese Schwächephase nutze die Bremer Reserve und drehte innerhalb von nur zwei Minuten das Spiel. Erst fiel in der 54. Minute das 3:2, ehe die Gäste ihre Führung in der 55. Minute auf 4:2 ausbauten. "Da gab es dann einen Bruch in unserem Spiel, und wir haben die Köpfe hängen gelassen", sagte Eilenberger. Den Schlusspunkt setzte Werder in der 78. Minute - 5:2.

"Es hat sich heute eine ganz andere Mannschaft präsentiert, als noch vor wenigen Wochen", lobte Eilenberger. "Ich mache dem Team keinen Vorwurf, dass wir verloren haben." Die Niederlage sei außerdem zu hoch ausgefallen, erklärte der Coach und zeigte sich optimistisch: "Wir haben an uns gearbeitet und bereits einige Fehler eingestellt. Daran werden wir jetzt anknüpfen."