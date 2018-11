Mit zwei Silbermedaillen im Gepäck sind die Voltigierer des RV Grüppenbühren von den Weser-Ems-Meisterschaften zurückgekehrt: Sowohl im Gruppen- als auch im Einzelvoltigieren belegten sie auf dem Pferd Fabergé le Cinéstar am Sonntag in Wietmarschen (Grafschaft Bentheim) den zweiten Platz.

Einzelvoltigiererin Saskia Witte musste sich in der Senioren-Konkurrenz Sabine Landwehr aus Neuenkirchen geschlagen geben, erhielt aber aufgrund ihrer starken Leistungen während der laufenden Saison die Startgenehmigung für die Deutschen Meisterschaften im August in Alsfeld (Hessen). Vereinskameradin Ann-Christin Berding wurde Vierte.

Auch der zweite Platz in der Meisterschaftswertung der M*/M**-Gruppen ging an den RV Grüppenbühren. Das erste Team unter der Leitung von Ulrike Siemers kämpfte sich nach der ersten Wertungsprüfung vom vierten Rang nach vorn. Den Sieg sicherte sich der RFV Lohne. Knapp am Podium vorbei schrammte die zweite Mannschaft um Anne Damrow, die als Vierter nur 0,007 Punkte hinter Rang drei lag.