Delmenhorst startete gut in das vorletzte Saisonspiel und erarbeitete sich über ein 2:2 zunächst eine 10:5-, dann die 15:8-Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Gallmann-Sieben das Tempo hoch und nutzte die konditionellen Schwächen der Gäste gnadenlos aus. Immer wieder kamen die Gastgeber über Tempogegenstöße zum Erfolg. Bereits in der 36. Minute, beim Spielstand von 22:13, schien der Sieger des Spiels festzustehen – spätestens nach dem 30:17 waren die letzten Zweifel beseitigt (46.). Der Delmenhorster Coach Volker Gallmann bescheinigte seiner Mannschaft nach der Partie, "eine sehr gute Leistung" abgeliefert zu haben.

Zum Saisonabschluss reisen die Delmenhorster am kommenden Sonntag zum Tabellensiebten JSG Ganterhandball und wollen sich dort ab 14 Uhr in der Halle am Ammerweg möglichst mit einem Derbysieg aus der Landesliga verabschieden.