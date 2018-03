Delmenhorst. Manfred Engelbart hatte genügend Zeit, um sich auf das Geschehen einzustellen. Denn schon bevor die Jahreshauptversammlung des SV Atlas Delmenhorst überhaupt begonnen hatte, stand mehr oder weniger fest, dass der Unternehmer und Sponsor der neue Vorsitzende werden würde. Als ihm aber alle 91 stimmberechtigten Mitglieder am Montagabend in der Gaststätte „Jan Harpstedt“ ihr Vertrauen ausgesprochen hatten, konnte er seine Emotionen nicht mehr verbergen. „Ich bin stolz, dass ich für den Verein tätig sein darf. Aber ich habe auch Respekt gegenüber ihm und euch Mitgliedern. Ich möchte den Verein nicht im Stich lassen“, sagte Engelbart mit leicht zittriger Stimme und versprach: „Ich sage euch, was ich mache und ich mache, was ich euch sage.“ Neben Engelbart wurden auch Ronald Specht-Fuhrken (2. Vorsitzender), Thomas von Rönn (Kassenwart) und aus dem erweiterten Vorstand Bastian Fuhrken (Sport), Bastian Ernst (Marketing/Vertrieb) und Tammo Renken (Verwaltung) wiedergewählt.

Keineswegs war die JHV des Fußball-Oberligisten mit spektakulären Tagesordnungspunkten gespickt, dennoch könnte sie sich als zukunftsweisend für den Verein erweisen. Warum? Engelbart wird, anders als sein Vorgänger Jörg Borkus, der sich aus zeitlichen und beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellte, Aufgaben vermehrt verteilen. Sein Ziel ist es, neue Strukturen zu schaffen und alte zu verbessern. Deshalb stand auch eine Neufassung der Satzung zur Abstimmung. „Wir brauchen eine Grundlage. Sie ist schlanker, effizienter und schützt vor Regressansprüchen. Unsere Teams sind das Rückgrat des Vereins, sie brauchen Unterstützung“, meinte Engelbart. Auch die Tradition des Vereins findet nach dem Wunsch der Mitglieder ihren Platz in dieser Neufassung – letztlich stimmten 86 SVA-Anhänger dafür, fünf enthielten sich.

Und erste Änderungen deuteten sich bereits an: Die Ressorts im erweiterten Vorstand sind fortan deutlicher voneinander abgegrenzt. Im Verwaltungsbereich liegt laut Engelbart einiges im Argen. Die Ausführungen eines SVA-Anhängers bestätigten dies: Ein Freund habe im Mai 2017 einen Mitgliedsantrag gestellt, und trotz mehrfacher Nachfrage sei nichts geschehen. „Davon gibt es mehrere Fälle. Wir waren alle von der Leistung unserer ersten Mannschaft geblendet. Aber wir sind hier für die Zukunft des SVA, wir wollen es besser machen“, betonte Engelbart, der bis zur Generalversammlung 2020 die 1000-Mitglieder-Marke knacken will – zum 31. Dezember 2017 gehörten 341 dem SVA an. Eine Zahl, die es auch braucht, wenn der Regionalliga-Aufstieg irgendwann das Ziel sein soll. Engelbart: „Eigentlich haben wir keine Chancen, aber genau die wollen wir nutzen.“