Kapitän Nick Köster (am Ball) sowie Tom Schmidt (links) und Dimitrios Ferfelis standen in der abgebrochenen Saison nur siebenmal auf dem Feld, unter anderem gegen den BSV Rehden. (INGO MöLLERS)

Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hat am Sonntag die Modalitäten zum bereits am vergangenen Dienstag aufgrund der Covid-19-Pandemie beschlossenen Abbruch der Saison 2020/21 in den Regionalligen Nord verabschiedet. Davon betroffen sind sowohl der SV Atlas Delmenhorst bei den Herren als auch der TV Jahn Delmenhorst bei den Damen. Die Blau-Gelben hatten aus sieben Partien keinen Sieg geholt und waren als Tabellenletzter stark abstiegsbedroht. Auch die Violetten waren mit einem Sieg und drei Niederlagen nicht gerade gut gestartet.

Im Rahmen einer Videokonferenz hat sich das NFV-Präsidium mit einem mehrheitlichen Votum dafür ausgesprochen, die Saison mittels der Quotienten-Regelung und ohne Absteiger aus den Regionalligen Nord sowie ohne Aufsteiger aus den höchsten Landesverbandsspielklassen zu vollziehen. „Wir sind nach Abwägung aller zur Diskussion stehenden Möglichkeiten, der rechtlichen Grundlagen und unter Berücksichtigung der Empfehlungen unserer spieltechnischen Ausschüsse sowie der einheitlichen Meinungsbilder aller Regionalligisten letztendlich zu dem Entschluss gekommen, in allen Regionalligen Nord auf Auf- und Absteiger aus und in die höchsten Landesverbandsspielklassen zu verzichten“, fasste NFV-Präsident Günter Distelrath die Ergebnisse zusammen. Dem Präsidium sei bewusst, dass diese Beschlüsse vor allem für die potenziellen Aufsteiger aus den Landesverbänden eine harte Entscheidung darstellen. "Es galt aber im Zusammenspiel aller norddeutschen Ober- und Regionalligen auf Basis der rechtlichen Grundlagen verhältnismäßige und vor allem zumutbare Beschlüsse zu treffen“, erklärte er. Die Umsetzung der Entscheidungen werde zeitnah erfolgen.

Planungssicherheit für den SV Atlas

Intensive Wochen und Monate liegen hinter den Verantwortlichen des SV Atlas. Bastian Fuhrken, 2. Vorsitzender und Sportlicher Leiter, ist vor allem eines: erleichtert. „Mir fällt ein ganz großer Brocken vom Herzen. Ich bin mir sicher, dass ich persönlich erstmal in ein tiefes Loch gefallen wäre, hätten wir absteigen müssen. Die Diskussion, dass es Absteiger geben muss, war unfair in meinen Augen. Wir haben nur sieben Spiele gemacht. Man sieht ja in den höheren Ligen am Beispiel vom Mainz 05 oder dem FC St. Pauli, was möglich ist, wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht", sagt Fuhrken mit Hinweis auf die Erfolgsserien der Proficlubs. Die Neuzugänge bei den Blau-Gelben machen es im Training gut, fügt der Sportchef hinzu. "Ich denke, dass wir erfolgreich gewesen wären bei der Wiederaufnahme. Wie viele Punkte wir geholt hätten, weiß ich natürlich nicht. Aber die Chance muss man bekommen, sonst wäre ein Abstieg unfair", meint er. Zudem wäre es auch für die Stadt ein herber Schlag gewesen. "Die ganzen Investitionen in das Stadion, um es regionalligatauglich zu machen, wären erstmal für die Tonne gewesen. Kein Gästefan hätte je durch den Zaun geschaut", ordnet Fuhrken ein.

Ab sofort hat der SV Atlas Planungssicherheit und somit werden im sportlichen sowie organisatorischen Bereich die Arbeiten fortgesetzt. Ein paar Verträge laufen zu Ende Juni aus, beispielsweise der Neuzugänge Matteo Trianni, Kristian Taag und Marco Stefandl, die zunächst nur bis Saisonende geschlossen wurden. „Da sind wir dran, in der kommenden Woche wissen wir dann, wer nächste Saison im Kader steht. Einige Spieler haben auch schon verlängert, das kommt jetzt Stück für Stück“, kündigt der Sportchef an. Auch Neuzugänge stehen auf der Tagesordnung, so schließt sich Kerem Sari den Blau-Gelben an. Weitere Transfers könnten folgen. „Wir haben das Ziel, mit 23 oder 24 Mann – darunter drei Torwarte – in die Saison zu gehen“, berichtet Fuhrken.

Kader- und Trainingsplanung geht voran

Die nächste Saison soll erfolgreicher laufen als die abgebrochene. „Wir haben jetzt sieben Spiele Erfahrung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben uns in der Pause alle hinterfragt. Zusammen mit dem Trainerteam und ich mich selbst auch. Wir wollen mehr Erfahrung in den Kader bekommen, aber auch Talente dazunehmen. Wir hatten zwar Spieler mir Regionalligaerfahrung, die lag allerdings auch bei manchen einige Zeit zurück. Das hat man gemerkt. Dazu hat der Plan mit Kostadin Velkov nicht funktioniert. Er war schon als Abwehrchef eingeplant, wollte aber wegen privater Gründe, weil er zum zweiten Mal Vater geworden ist, zurück in seine Heimat. Da haben wir Lehrgeld bezahlt“, erzählt Fuhrken.

Die Vorbereitung auf die kommenden Regionalligasaison soll etwa Mitte/Ende Juni beginnen. „Nach dem Pokalspiel gegen Meppen am Freitag machen wir noch eine Woche Training mit drei Einheiten. Dann gehen die Jungs in eine längere Pause. Ende Juli/Anfang August stehen dann die ersten Pflichtspiele an, davor werden wir fünf bis sechs Wochen im Training sein“, sagt Fuhrken.