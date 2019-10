Hinter den Bowling-Teams des ABC Delmenhorst liegt ein durchaus zufriedenstellendes Wochenende. Während die Damen am zweiten Landesliga-Spieltag in Heidmühle auf dem vierten Rang landeten und in der Gesamttabelle damit den dritten Platz belegen, gingen die Herren in Braunschweig an den Start. Dort sicherten sie sich den zweiten Rang und finden sich im Gesamtklassement der Landesliga derzeit ebenfalls auf dem dritten Platz wieder.

Die ABC-Damen traten am ersten Tag in der Konstellation Elke Deede, Jennifer Sprick, Gardy Niemann und Birgit Knospe an und fuhren gegen den STV Wilhelmshaven II sowie den BC Heidmühle Punkte ein. Gegen CB Braunschweig setzte es eine knappe Niederlage. Zudem gab es das gegnerlose Spiel. Am zweiten Tag verstärkte Christa Proschek das Team, das erneut gute Leistungen zeigte. Zunächst bezwang es beide Vertretungen des Heidmühler FC, ehe es zwei Niederlagen gegen Tabellenführer Wilhelmshaven und Angstgegner ASC Göttingen kassierte. Der Abschluss war dann ein versöhnlicher: Delmenhorst behielt gegen SV Raspo Osnabrück sicher die Oberhand. Mit 37 Punkten belegen die Damen nun den dritten Platz hinter Wilhelmshaven (48) und dem BC Heidmühle (44). Beste Akteurin war Jennifer Sprick „mit einer tollen Serie über neun Spiele. Sie erreichte 202,4 Pins im Schnitt und spielte mit 264 Pins auch das höchste Einzel“, berichtete der ABC-Vereinsvorsitzende Christian Knospe.

Die Herren reisten nach Braunschweig, um im dortigen Stöckheimer Bowlingcenter die Partien des zweiten Spieltags zu bestreiten. Am ersten Tag zeigte die Mannschaft wechselhafte Leistungen und hatte laut Knospe Probleme, sich auf dem schwierigen Ölbild konsequent einzustellen. Am Ende standen zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. „Im Spiel gegen CB Braunschweig zeigte das Team eine absolute Topleistung mit 1069 Pins“, lobte Knospe. Vor allem Daniel Schedlaczek überzeugte mit 269 Pins.

Sieg gegen Tabellenführer

Am nächsten Tag stand das Duell mit dem bis dato ungeschlagenen Primus Hannover 96 an. „Hier zeigten beide Teams Schwächen und taten sich auf den anspruchsvollen Bahnen schwer“, teilte Knospe mit. Der ABC fand sich früher zurecht und erarbeitete sich bis zur Hälfte einen kleinen Vorsprung. Anschließend lief Marc Scholz zur Höchstform auf und reihte einen Strike an den nächsten. Somit hielten die Delmestädter ihren Vorsprung. Nachdem sie den Schlussspurt der Hannoveraner überstanden hatten, stand fest, dass sie 96 die erste Niederlage beigebracht hatten.

Dieser Triumph verfehlte seine Wirkung nicht. Beflügelt von dem Erfolg feierten die ABC-Herren gegen Osnabrück und Göttingen zwei Kantersiege. Danach lief es nicht mehr ganz so rund. „In den beiden Nachmittagsspielen zeigten alle Teams deutliche Schwächen und der ABC ließ sich davon leider auch anstecken“, bedauerte Knospe. Nachdem die Delmenhorster gegen Outlaws Hannover gewonnen hatten, unterlagen sie Hot Pins Braunschweig. Dennoch zeigten sie insgesamt die beste Pinleistung aller Mannschaften und sicherten sich die zehn Bonuspunkte. Mit insgesamt 22 Zählern traten sie die Rückreise an. Bester Spieler war Chris Kammann mit 200 Pins im Schnitt, gefolgt von Jonas Franz mit 198,3. Auch Marc Scholz (190,6) schaffte den Sprung in die Top Ten des Tages.

Die zweite Herrenmannschaft absolvierte ihren zweiten Start zeitgleich in Oldenburg und gewann insgesamt fünf von sieben Spielen. Das reichte zum dritten Platz in der Tageswertung. Auf diesem rangiert das Team auch in der Gesamttabelle.