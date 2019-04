Rastede. Man ist geneigt zu sagen: Typisch SV Tur Abdin Delmenhorst. Nachdem die Bezirksliga-Kicker zuletzt den Titelanwärter TuS Obenstrohe mit einem 4:1 aus dem Stadion gefegt hatten, zeigte die Elf von Trainer Edgar Kary beim abstiegsgefährdeten FC Rastede mal wieder ihr anderes Gesicht. Mit 0:3 (0:3) verloren die Aramäer. „Von außen kann ich diese Einschätzung verstehen. Aber der Wille und die Einstellung waren da wie gegen Obenstrohe. Wir hatten einfach einen gebrauchten Tag und standen uns selbst im Weg“, meinte Kary.

Bezeichnend dafür war schon der Start in die Partie: Daniel Karli hatte den Ball nach sechs Minuten zum 1:0 für die Rasteder ins eigene Netz bugsiert. Mit einem Doppelschlag erhöhte Stephan Reinken noch vor der Pause auf 3:0, seinen zweiten Treffer markierte er dabei vom Strafstoßpunkt aus (28., 36.). „Irgendwo waren alle drei Gegentreffer Eigentore. Wenn wir ein ganz normales 08/15-Spiel abliefern, dann geht das wahrscheinlich 0:0 aus“, sagte Kary, ergänzte aber: „Rastede hat das gut gemacht. Wir hätten hier nicht großartig Erfolg gehabt. Aber das Team hätte sich für seinen kämpferischen Einsatz mit einem Punkt belohnen können.“

In Hälfte zwei passierte nicht mehr viel. Er habe jedenfalls nie das Gefühl gehabt, dass seine Elf wirklich noch Gefahr entwickeln könnte, meinte Kary. Und das, was noch passierte, passte ganz gut zum Tag der Abdiner: In Minute 84 bekamen die Gäste einen Strafstoß, Dennis Thüroff verschoss diesen. „Das war heute ein Stück weit gewollt und nicht gekonnt“, meinte Kary. Letztendlich könne man aus dieser Pleite aber auch viele Erkenntnisse ziehen. Zuletzt habe seine Elf gezeigt, was schon gut klappt. Kary: „Uns wurde heute gezeigt, was taktisch und spielerisch noch nicht so funktioniert. Wir wissen aber auch, dass wir solche Spiele nicht häufig haben.“