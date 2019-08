Varel. Für Andree Höttges war der Fall vollkommen klar. „Das war ein Paradebeispiel dafür, wie man durch Teamarbeit ein Spiel gewinnen kann“, meinte der Trainer des SV Tur Abdin Delmenhorst nach dem zweiten Auftritt seiner Mannschaft in der neuen Saison der Fußball-Bezirksliga. Allerdings bezog sich der Coach mit seiner Aussage nicht auf seine Schützlinge, sondern auf den Gegner. Der hieß TuS Obenstrohe und gewann das Duell mit 2:0 (2:0).

Die Gastgeber agierten mit einer Fünferkette, standen tief und setzten darauf, ihre schnellen Sturmspitzen mit Pässen zu füttern. Das funktionierte in der ersten Hälfte zweimal wie erhofft. Oke Michelsen (13.) und Janis Theesfeld (24.) vollendeten zwei Konter zur frühen 2:0-Führung des TuS. Damit hatten die Delmenhorster eine ziemlich komplizierte Aufgabe vor sich, die sie letztlich nicht bewältigen sollten. Das lag auch daran, dass sie ihre Chancen nicht nutzten, die sie vor allem in der ersten Hälfte hatten. „Da müssen wir in Führung gehen. Wir waren nicht effektiv genug“, bemängelte Höttges.

In den zweiten 45 Minuten tauchten seine Mannen derweil kaum noch gefährlich vor dem Obenstroher Gehäuse auf. Der Kontrahent habe es in der Defensive gut gemacht, lobte Höttges, dessen Team zu allem Überfluss noch zwei Rote Karten wegen Foulspiels kassierte. Die für Thomas Karli (89.) konnte der Abdin-Trainer nachvollziehen, die für Thüroff (78.) nicht. Die Linie des Schiedsrichters habe nicht gepasst, monierte Höttges, räumte aber ein: „Das Spiel hätten wir trotzdem verloren.“