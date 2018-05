Andreas Lorer (vorne) brachte Abdin mit zwei Treffern gegen den TSV Abbehausen (gelbe Trikots) in Front, doch das reichte nicht. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Christian Kayas Gesichtsausdruck sprach Bände, als er nach Abpfiff gestützt von Krücken den Rasenplatz verließ. Nach einer Knieoperation ist der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst zwar noch außer Gefecht gesetzt, das Nachholspiel gegen den TSV Abbehausen ließ er sich trotzdem nicht entgehen. Und was ihm seine Elf zeigte, konnte ihn kaum zufriedenstellen: Die Aramäer kamen trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nicht über ein 3:3 (2:2)-Remis hinaus und blieben damit im sechsten Spiel in Folge ohne Dreier.

„Da bist du spielerisch klar besser, haust dir die Dinger dann aber einfach selber rein“, sagte Kaya sichtlich angefressen. Seine Vertretung an der Seitenlinie, Daniel Yousef, bewertete die Begegnung ähnlich: „Wir hätten das besser lösen und den Sieg nach Hause schaukeln können.“ Tatsächlich verschuldeten die Abdiner alle drei Gegentreffer selbst: Einmal beförderten sie den Ball gleich selbst ins Netz, einmal verursachten sie einen unnötigen Elfmeter, einmal patzte Schlussmann Jens Dekarski. „Das ist wirklich dumm gelaufen, obwohl wir gut angefangen haben“, stellte Yousef fest. Seine Elf hätte bereits in Minute fünf in Führung gehen können, Habib Kilic schoss den Ball von der Strafraumgrenze allerdings deutlich über das Tor. Zuvor hatte Christian Stark sich auf der linken Außenbahn gut durchgesetzt und seinen Gegner mehrmals ins Leere laufen lassen. Wenig später zappelte der Ball dann jedoch im Netz des TSV Abbehausen. Johannes Artan hatte links außen freie Bahn und legte den Ball quer in den Strafraum. Weil die TSV-Innenverteidigung auf Abseits spekuliert hatte, der Linienrichter die Fahne aber unten ließ, schob Andreas Lorer das Leder aus fünf Metern ins Tor – 1:0 (11.).

In der Folge beharkten sich die Kontrahenten im Mittelfeld, ein Spielfluss entstand so nicht. Wenn Abdin allerdings das Tempo erhöhte und mit wenigen Ballkontakten den Weg in die Spitze suchte, wurde es gefährlich. Kaum überraschend also, dass das 2:0 ein Abziehbild des ersten Treffers war: Artan entwischte seinem Gegenspieler auf der Außenbahn erneut und schlug einen Haken, ehe er den Ball querlegte. Lorer hielt erneut den Fuß hin (28.). Mit der halbwegs komfortablen Führung im Rücken stellte Abdin das Fußballspielen jedoch ein. Der TSV hatte bis dato keine nennenswerte Chance zustande gebracht. Musste er aber auch gar nicht, denn das Toreschießen übernahm Abdin für ihn: Eine Ecke von der rechten Seite schlug Julian Milz flach an den ersten Pfosten, dort klatschte der Ball gegen den Fuß von Abdin-Akteur Ninos Yousef und trudelte zum 1:2-Anschlusstreffer ins Tor (37.). Nur drei Minuten später glich Abbehausen aus, erneut verteilte Abdin Gastgeschenke. Julian Hasemann stand mit dem Rücken zum Abdin-Tor und bewegte sich aus dem Strafraum raus, trotzdem setzte Daniel Karli zur Grätsche an – Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher.

Der zweite Durchgang startete derweil perfekt für Abdin: Artan brachte die Aramäer nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff in Front. „Das war die beste Voraussetzung, um den Gegner psychologisch zu brechen“, meinte Yousef. Vermutlich, wenn Dekarski nicht gepatzt hätte. Bei einem langen Ball verschätzte er sich gewaltig, sodass Adrian Dettmers nur ins leere Tor einköpfen musste (61.). „Da hat unser Torwart gepennt“, meinte Yousef, „ansonsten hat er die Saison super gehalten.“ Für ein Foul sah Karli wenig später seine zweite Gelbe Karte und wurde damit vorzeitig zum Duschen geschickt (68.). In Unterzahl verteidigte Abdin das Remis geschickt bis zum Schlusspfiff. Yousef: „Ich hatte schon so eine Befürchtung, als wir das dritte Tor nicht schnell nachgelegt haben. Der TSV hat lange Bälle gespielt und hatte dann viel Platz.“