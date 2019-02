An jubeln war bei den Spielerinnen der VG-Delmenhorst Stenum am vergangenen Spieltag nicht zu denken. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Für die Volleyball-Damen der VG Delmenhorst-Stenum ist das Abenteuer Oberliga endgültig beendet. Mit einem Sieg gegen die bis dato letztplatzierten TSV Giesen Grizzlys wollte das Team von Trainer Kai Stöver zumindest den letzten Tabellenplatz verhindern. Dies gelang nicht, stattdessen unterlag die VG mit 1:3 und hatte auch im zweiten Spiel gegen Tabellenführer ASC 46 Göttingen beim 0:3 nichts zu bestellen.

VG Delmenhorst-Stenum – TSV Giesen Grizzlys 1:3 (23:25, 21:25, 29:27, 16:25). Eigentlich hatten sich die Oberliga-Aufsteigerinnen von Coach Kai Stöver im ersten Spiel gegen Schlusslicht Giesen viel vorgenommen. Allerdings lief gerade zu Beginn noch nicht alles rund. Zu unbeweglich präsentierte sich das Team vor allem in Annahme und Abwehr, aber auch die Angaben wurden teilweise ohne Esprit geschlagen, was die aufgeweckte Mannschaft aus Hildesheim immer wieder selber zu Punktgewinnen nutzte.

Erschreckend auf Seiten der VG Delmenhorst-Stenum waren oftmals die langen Reaktionszeiten einiger Spielerinnen. Immer wieder stand die Abwehr schlecht oder schlichtweg falsch, um diagonal geschlagene Bälle abzuwehren. Da fehlten oftmals die Grundlagen, über die eine Oberliga-Mannschaft eigentlich verfügen sollte.

Erst die Einwechslung von Elisa Bohms, die die völlig überforderte Nadja Gärtner ersetzte, brachte so etwas wie Schwung ins Spiel der VG. Reichen sollte es dennoch nicht, weil Giesen vor allem im Spielaufbau und am Netz die reifere Spielanlage zeigte und immer wieder geschickt die großen Löcher der VG ausnutzte. So mussten die Zuschauer bis zum dritten Satz warten, ehe so etwas wie ein Aufbäumen bei den Stöver-Schützlingen zu erkennen war. Lange Zeit in Rückstand liegend, holten die Gastgeberinnen gegen Ende des Durchgangs Punkt für Punkt auf, wehrten zwei Satzbälle ab und nutzten schließlich selber die ihnen sich bietende Chance, den Anschlusssatz zu holen.

Das erwies sich jedoch nur als ein kurzes Strohfeuer, denn im folgenden Abschnitt waren die Gäste wieder die dominierende Mannschaft, die sich nach ausgeglichenem Beginn immer deutlicher absetzte und am Ende die VG mit 25:15 recht deutlich in die Schranken wies. Damit tauschten beide Teams die Plätze in der Tabelle. Für die VG Delmenhorst-Stenum scheint somit der letzte Rang sicher.

VG Delmenhorst-Stenum – ASC 46 Göttingen 0:3 (15:25, 15:25, 14:25). Im zweiten Spiel des Tages wartete mit dem ASC 46 Göttingen der aktuelle Tabellenführer, der auch von Beginn an klarstellte, wer hier am Ende als Sieger das Feld verlassen würde. Zwar konnten die Damen von Trainer Kai Stöver eine kurze Zeit pro Satz gegenhalten, doch der Spitzenreiter erwies sich als zu clever und spielstark.

Göttingen nutzte einen kontrollierten Spielaufbau am Netz konsequent zu Punktgewinnen. Für Trainer Stöver war dieser Nachmittag dann auch mehr als ernüchternd. „Das war eine kleine Bankrotterklärung meiner Mannschaft, die nach so einer Leistung wahrlich nichts in der Oberliga zu suchen hat“, zeigte sich der Coach enttäuscht und ein klein wenig resigniert.

VG Delmenhorst-Stenum: Schaar, Bohms, Uhlhorn, Gärtner, Maaß, Stöver, Wild, Cebotareva, Dietmar, Lening, Janssen.