Frederik Bartelt (rechts) ist eine der Schlüsselfiguren bei den Oberliga-Volleyballern des VfL Wildeshausen. (INGO MÖLLERS)

Wildeshausen. Mit sehr viel Selbstvertrauen starten die Oberliga-Volleyballer des VfL Wildeshausen in die an diesem Sonnabend beginnende Saison. Nach dem fünften Aufstieg in den letzten sechs Jahren ist diese Zuversicht berechtigt, zumal auch die Erfolge aus der Vorbereitung für das Team sprechen. Die ebenfalls in der Liga antretende VG Delmenhorst-Stenum greift erst am 29. September ins Geschehen ein.

Die Aufsteiger von der Hunte werden die neue Spielzeit mit genau der Mannschaft bestreiten, die in der vergangenen Saison souverän den Verbandsliga-Titel holte. Mit der Oberliga betreten die jungen Akteure um ihren Spielertrainer Frank Gravel absolutes Neuland. Während ihr Übungsleiter bereits viele Jahre in der fünfthöchsten Spielklasse hinter sich und entsprechend Erfahrung gesammelt hat, wird sich der Rest der Mannschaft erst noch an das höhere spielerische und körperliche Niveau gewöhnen müssen. Aus diesem Grund ist das Saisonziel der Klassenerhalt, der mit dem sechsten Tabellenplatz direkt erreicht würde. „Unser Ziel muss es sein, die drei Mitaufsteiger TG Wiesmoor, TV Bremen-Walle 1875 und TSV Hollern-Twielenfleth hinter uns zu lassen“, gibt Routinier Frank Gravel die Marschroute vor. Aber auch ein siebter Platz würde ihm völlig reichen. „Dann müssen wir die Spielklasse eben über die Relegationsspiele halten“, sagt der Coach.

Unveränderter Kader

Wie eigentlich in jeder Saison muss der VfL Wildeshausen auch diesmal wieder viel Improvisationstalent an den Tag legen, weil wichtige Spieler aus beruflichen Gründen sowohl beim Training als auch an den Spieltagen nicht immer verfügbar sein werden. Weil dies an der Hunte aber seit Jahren der Regelfall ist und trotzdem ein Aufstieg nach dem anderen gefeiert wurde, scheint dies dem Team grundsätzlich nicht zu schaden.

Eine erste Hiobsbotschaft gab es jedoch am Pokalwochenende, als der hervorragende dritte Platz beim Qualifikationsturnier in Baden mit dem wohl längerfristigen Ausfall von Marco Backhus bezahlt wurde. Der etatmäßige Mittelblocker, der zusammen mit Frederik Bartelt auf dieser Position eine Schlüsselfigur ist, wird nur schwer zu ersetzen sein. Doch Coach Gravel macht aus der Not eine Tugend und plant entsprechend um. „Dann müssen Linh Nguyen, Maik Backhus und ab dem zweiten Spieltag auch Philipp Ahlers auf dieser Position aushelfen“, sieht er trotz der Widrigkeiten keine großen Probleme. In der Vorbereitung traf der VfL in Vechelde bei einem hochklassig besetzten Turnier unter anderem auf Teams von der Oberliga bis zur 3. Liga. Mit mehr als respektablen Leistungen belegten die Huntestädter am Ende den neunten Platz. Vor allem mit dem Achtungserfolg gegen Drittligist Oststeinbeker SV und Erfolgen gegen die beiden Oberligisten TK Hannover und TuS Iserlohn sorgten sie für Aufsehen.

Zwei harte Gegner warten am ersten Oberliga-Spieltag auf den VfL: Der letztjährige Meister VSG Ammerland II und der VC Osnabrück sind zu Gast. Vor allem das Team aus Osnabrück wird als Wundertüte gehandelt. Aus der Fusion mit dem VfR Voxtrup scheint hier neben Ammerland einer der Meisterschaftsfavoriten entstanden zu sein. Ob die Osnabrücker sich bis zum Saisonstart mannschaftlich gefestigt haben, wird sich an der Hunte zeigen, wo die Gastgeber zwar mit Respekt, aber ohne Angst in die Spiele gehen. Sollte den Gravel-Schützlingen wie beim Pokal in Baden eine gute Vorstellung gelingen, ist fast alles möglich. „Wir gehen völlig unbeschwert das Abenteuer Oberliga an und können eigentlich nur überraschen“, hofft Gravel auf die ersten Punkte.

Weitere Informationen

Kader: Christoph Albers, Marco Backhus, Maik Backhus, Frederik Bartelt, Leon Gravel, Frank Gravel, Paul Schütte, Fabian Muhle, Torben Dannemann, Helge Mildes, Linh Nguyen

Spielertrainer: Frank Gravel

Zugänge/Abgänge: keine

Mannschaften in der Oberliga 1: VfL Wildeshausen, VG Delmenhorst-Stenum, VSG Ammerland II, TSV Hollern-Twielenfleth, TV Bremen-Walle 1875, TV Baden II, TuS Bersenbrück, TG Wiesmoor, VC Osnabrück KLV