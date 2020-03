Bremen. Mit 1:5 haben die Tennisherren des TC Blau-Weiß Delmenhorst die Auswärtspartie gegen den Bremer TC verloren. Damit ist auch die letzte Chance dahin, sich die Zugehörigkeit zur Landesliga für ein weiteres Jahr zu sichern. „Es war ohnehin nur noch eine Minimalchance vorhanden. Wir wären auf Schützenhilfe angewiesen, denn aus eigener Kraft konnte der Klassenerhalt nicht mehr geschafft werden. Nach dem überraschenden Gewinn der Vizemeisterschaft im Vorjahr, wo alles optimal für uns gelaufen ist, hatten wir es diesmal nicht nur mit extrem starken Gegnern zu tun gehabt, sondern konnten nur selten in Bestbesetzung antreten und das war sicherlich mit ausschlaggebend“, bilanzierte der stellvertretende Mannschaftsführer der Blau-Weißen Torsten Spille.

Diesmal fehlten neben Felix Sonnberg, auf den die Delmenhorster bereits seit einiger Zeit verzichten müssen, mit Kapitän Carsten Glander und Niklas Johannson aus verletzungsbedingten Gründen noch zwei weitere Leistungsträger. Deren Ausfälle waren gegen die starken Bremer letztlich nicht zu kompensieren. Um so erstaunlicher war, dass sich die Delmenhorster noch ganz gut aus der Affäre zogen. Die Niederlage fiel auf dem Papier deutlicher aus, als sie dem Spielverlauf entsprochen hätte.

So hatte Spille in seinem Eröffnungseinzel gute Chancen, den ersten Durchgang für sich zu entscheiden. Er vergab jedoch zwei Satzbälle und verlor hier im Tiebreak. Den zweiten Durchgang holte er souverän, im abschließenden Match-Tiebreak hatte er Pech, als er beim Stand von 6:7 gleich zweimal mit aussichtsreichen Angriffsbällen an der Netzkante scheiterte. Letztendlich war es dann Peer Erik Jetschke, der mit 7:6 (7:5), 1:6, 10:6 triumphierte. Auch Marc Landwehr stand gegen Paul Gröning kurz vor einem Sieg, musste sich aber am Ende knapp mit 4:6, 6:3, 8:10 geschlagen geben. Erik Holzer bot zudem Steffen Eggers eine hart umkämpfte Partie, in der der Bremer sich mit 6:2, 7:5 durchsetzte. Lediglich Lukas Strunk, der im Spitzeneinzel auf den deutschen Ranglistenspieler und mit Leistungsklasse eins ausgerüsteten Tjade Bruns traf, musste sich deutlich mit 2:6, 1:6 geschlagen geben.

Da die Partie somit bereits nach den Einzeln zu Gunsten der Gastgeber entschieden war, wurden die Doppel nicht mehr gespielt und jeweils für eine Mannschaft gewertet.