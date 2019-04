Neuenhaus. Eine Klasse tiefer treten die Handball-Damen der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg in der ab September beginnenden neuen Saison an. Nach der 26:30 (13:17)-Niederlage im Nachholspiel bei der SG Neuenhaus/Uelzen ist der Abstieg aus der Landesliga Weser-Ems für die Schützlinge von Trainer Sebastian Weete nun auch theoretisch nicht mehr zu verhindern.

Bei der Punktevergabe in Neuenhaus hätten die Damen vom am Saisonende ausscheidenden Trainer Sebastian Weete durchaus ein gewichtiges Wort mitreden können. „Zum Schluss haben wir ein paar technische Fehler mehr gemacht und unsere Abschlussschwäche am Ende besiegelte diese Niederlage“, berichtete Weete.

Der Tabellenletzte lieferte über die 60-minütige Spieldistanz eigentlich eine recht gute Vorstellung ab. Zu Beginn legten die Weete-Damen durch Tore von Annika Bodzian, Farina Sanders, Laura Timmermann sowie Nane Steinmann zunächst eine 4:2-Führung vor. Bis zum 8:7 (14.) lagen die Gäste weiter in Front. „Eigentlich hätten wir hier viel deutlicher führen müssen“, meinte Weete. Da die HSG aber etliche gute Möglichkeiten ausließ und in der Abwehr vor allem von den Außenpositionen einige unnötige Tore kassierte, riss Neuenhaus das Spiel an sich und ging über 10:8 und 13:10 mit 17:13 in die Halbzeit.

Weete schwor seine Damen in der Pause noch einmal neu ein. Ein paar Umstellungen, eine nun gut aufgelegte Ann-Cathrin Müller im Tor – und plötzlich war die Chance zum Sieg wieder da. Nach 38 Minuten brachte Jana Folkerts ihr Team mit einem Siebenmeter auf 17:18 heran. Nach 51 Minuten war es wiederum Folkerts, die zum 22:23 einnetzte. Wenig später traf Joana Oekermann zum 23:24. Doch als weitere Chancen ungenutzt blieben, konterte Neuenhaus und zog schnell mit 30:24 davon. Damit stand für die Gäste die 16. Niederlage in dieser Saison fest.