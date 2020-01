Axel Sander und seine Mitstreiter versuchen an einer der 30 Stationen, das 3D-Objekt möglichst präzise zu treffen. (INGO MÖLLERS)

Die Erklärung ist einleuchtend. „Als wir angefangen haben, hatten wir noch Winter, in denen es Eis gab“, sagt Jens Siebert. Von Eis ist an diesem Tag zwar nichts zu sehen, aber zumindest werden die Temperaturen dem Namen der Veranstaltung, die im Schlutterwald auf dem Programm steht, einigermaßen gerecht. Das Thermometer zeigt um die drei Grad an. Und auf dem Gelände von Bogensport Delmenhorst fliegen die Pfeile. Der Verein veranstaltet nämlich sein 16. Eisbrecher-Turnier.

Rund 350 Bogenschützen aus ganz Deutschland – und teilweise aus dem benachbarten Ausland – nehmen an dem Turnier teil, verteilt auf zwei Tage. An 30 Stationen gilt es, verschiedene 3D-Tiere zu treffen. Fünf bis sechs Leute bilden jeweils eine Gruppe und versuchen nacheinander, das Ziel möglichst präzise zu erwischen. Je besser der Schuss, desto höher die Punktezahl. Und um möglichst viele Zähler zu sammeln, muss man schon ziemlich genau zielen. Die Objekte sind teilweise bis zu 60 Meter entfernt. Bei anderen muss man aber auch nur fünf Meter überwinden. „Das ist der Reiz: Man weiß nicht, wie weit das Ziel weg ist“, findet Jens Siebert. Außerdem hält der Weg, den der Pfeil zurücklegen muss, so manches Hindernis parat. Mal geht es ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter – und hin und wieder steht auch ein Baum im Weg.

Für Anfänger geeignet

Wenn dann der eine oder andere Pfeil danebengeht, ist das nicht weiter schlimm. Zum einen, weil die Organisatoren regelmäßig den Parcours ablaufen und die vorübergehend verschollenen Exemplare wieder einsammeln. Zum anderen, weil es beim Eisbrecher-Turnier vor allem um den Spaß geht. Auch Schützen, die noch unerfahren sind, können teilnehmen. „Selbst Anfänger haben relativ schnell Erfolgserlebnisse“, bemerkt Siebert. Man könne mit recht einfachen Mitteln das Ziel treffen. „Dass sie besser werden, kommt von selbst“, ergänzt der Mitorganisator.

Die Veranstalter gestalten den Parcours jedes Jahr neu. „Uns geht es darum, dass er abwechslungsreich ist“, erklärt Siebert. Keine Station sieht so aus wie eine andere. An oberster Stelle steht allerdings, dass niemand aus Versehen den Pfeilen in die Quere kommt. Sichere Laufwege, sichere Schussrichtung – darauf kommt es an. Wie man das am besten umsetzt, wissen die Organisatoren genau, immerhin ist es ja bereits die 16. Auflage des Turniers. Es hat sich etabliert. Auch dieses Mal waren die Plätze nach der Ausschreibung im Internet schnell belegt, laut Siebert innerhalb einer Stunde. Das liege auch am Termin. „Im Januar gibt es relativ wenige offizielle Turniere. Es ist eine Art Winterlücke“, erklärt der Bogensportler. Diese füllt sein Verein mit dem Eisbrecher-Event.

Nachdem am ersten Tag die technischen Bögen dran waren, sind am zweiten die Holzbögen an der Reihe. Von 10 bis etwa 16 Uhr fliegen die Pfeile, danach folgt die Siegerehrung – und für die Organisatoren natürlich noch der Abbau. „Es ist eine Menge Arbeit, aber die Leute freuen sich. Das motiviert natürlich ungemein. Für uns als Verein ist der Reiz, die Erwartungen zu erfüllen – dass die Leute nach Hause fahren und sagen: Es hat sich wieder gelohnt“, sagt Jens Siebert. Und dann macht er sich wieder auf den Weg durch den Schlutterwald. Da liegt bestimmt irgendwo der nächste Pfeil herum.