Am Ende einer spektakulären Begegnung durften die Spieler von RW Hürriyet jubeln. (INGO MÖLLERS)

Ein 0:2 innerhalb von zehn Minuten gedreht, doch trotz 4:2-Führung bis zur 97. Minute gezittert – Rot-Weiß Hürriyet machte es im Derby der Fußball-Kreisliga gegen den KSV Hicretspor spannend. „Unnötig spannend“, wie Hürriyets Abwehrchef Ibo Ekici feststellte. Beide Trainer weilten noch im Urlaub und verpassten einen spannenden Schlagabtausch, der mit einem 5:3 (2:2)-Erfolg der Rot-Weißen über den Aufsteiger endete. Die Chefs Murat Turan und Timur Cakmak werden nach ihrer Rückkehr das Augenmerk auf Fehlervermeidung legen, denn fast alle Treffer waren vermeidbar.

„Wir haben viel zu viele individuelle Fehler gemacht“, beklagte Hicretspors Mithat Uzun. „In der ersten Halbzeit hat Hürriyet das Spiel gemacht und wir zuerst die Tore. Danach war es fast umgekehrt“, ärgerte sich Uzun über einen letztlich verpassten Punkt. Denn insbesondere Murat Aruks Freistöße sorgten mehrfach für große Gefahr. Nach dem 4:3 durch den Neuzugang vom SV Atlas strichen zwei weitere ruhende Bälle von Aruk nur knapp übers Hürriyet-Gehäuse, bis Cihad Bayraktaroglu in letzter Sekunde mit dem 5:3 das Zittern beendete.

Beide Mannschaften agierten mit unterschiedlicher Spielanlage. Das in der Kreisliga etablierte Hürriyet bestimmte das Spiel von Beginn an. „Wir hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz“, sagte Ekici. Aufsteiger Hicretspor setzte nach Ballgewinn auf lange Bälle auf Sinan Yorgancioglu. Der Stürmer ist der zweite prominente Neuzugang beim KSV und rechtfertigte seine Aufstellung in der 20. Minute. Nach langem Pass von Selman Kabas spielte Yorgancioglu Doppelpass mit Ahmad Diab und traf aus spitzem Winkel zum 0:1. Bis dahin hatte Hürriyet schon fünf Fernschüsse abgefeuert, kam aber nicht in den Sechzehner. Effektivität demonstrierte der Aufsteiger: Nach einem Konter über Burak Aruk und Yorgancioglu traf Murat Aruk nach Querpass nicht unhaltbar zum 0:2 (34.).

Beide Torhüter machten nicht den sichersten Eindruck. Während Dennis Rülling nach langer Verletzung wieder zwischen Hürriyets Pfosten rückte, feierte bei Hicretspor Enis Koca sein Debüt. „Er fremdelt noch ein bisschen mit uns“, sagte Uzun. Offensichtlich hatte Hürriyet in Koca den Schwachpunkt gesehen, denn die Gastgeber versuchten es mehr als 20-mal aus der zweiten oder dritten Reihe. Besonders Mohammad Parvizi Babadi probierte es über ein Dutzend Mal erfolglos.

Enes Ali Külünk war da präziser: Nach schnellem Freistoß von Ekici traf der Linksfuß aus 17 Metern zum 1:2 unter die Latte (40.), keine 60 Sekunden später staubte Külünk einen abgewehrten Schuss von Ali Nazemi zum 2:2 ab. Nachdem Nazemi durch einen Ausrutscher von Koca freie Bahn zum 3:2 gehabt (50.) und Külünk nach Konter seinen Dreierpack zum 4:2 geschnürt hatte (60.), schien Hicretspor geschlagen. Doch ab der 65. Minute kippte die Begegnung. Yorgancioglu hatte zweimal den Anschluss auf dem Fuß.

Mit Murat Aruks feinem Freistoßtreffer zum 4:3 (76.) war der KSV endgültig wieder im Spiel, wobei Cenan Coskuns Lattenkracher (78.) aus fast 30 Metern ebenfalls einen Treffer verdient gehabt hätte. Nachdem Bayraktaroglu und Nazemi die Entscheidung verpasst hatten (84.), begann Hicrets Schlussspurt. Murat Aruk hatte noch zwei gefährliche Freistöße (87./90.+6), doch einmal parierte Rülling und Versuch Nummer zwei strich über den Querbalken. Den fälligen Abstoß schlug Coskun ganz lang auf Bayraktaroglu, der über Koca zum 5:3 verwandelte (90.+7).

Danach beendete der fehlerfreie Schiedsrichter Sascha Rustler die sehr faire Begegnung und Uzun musste erkennen: „Wir müssen uns noch an die Liga herantasten, aber einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“ Ekici ärgerte sich ebenfalls über die individuellen Fehler – „beim 0:1 von mir“ –, aber am Ende rettete gerade seine Kopfballstärke gegen die vielen Standards der Gäste den Sieg. „Wir hatten lange das Spiel gut im Griff, haben aber die Tore nicht gemacht“, fasste er zusammen.