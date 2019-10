Nadja Albes (weiß, hier gegen Schüttorf) erzielte acht Treffer gegen den BV Garrel und hatte damit Anteil am vernünftigen Ergebnis gegen den Tabellenführer. (INGO MÖLLERS)

Neerstedt. Es kommt nicht häufig vor, dass Maik Haverkamp Zufriedenheit ausstrahlt, wenn seine Schützlinge in der Handball-Oberliga der Frauen verlieren. An diesem Spieltag war einer solcher seltenen Tage. Das Team um Agnieszka Blacha und Nadja Albes hatte sich zuvor sehr achtbar gegen den ungeschlagenen Tabellenführer BV Garrel aus der Affäre gezogen und nur eine recht knappe Niederlage beim 28:35 (14:17) quittiert. „Unsere Mannschaft hat eine sehr couragierte Leistung gezeigt“, waren sich Haverkamp und sein Co-Trainer Michael Kolpack einig. Garrel bleibt damit ohne Verlustpunkt in dieser Spielzeit, Neerstedt hingegen hat noch keinen eigenen Punkt auf dem Konto.

In der ersten Halbzeit konnte Neerstedt sehr gut mithalten, nach 17 Minuten stand es 9:9 unentschieden und beim TVN hatten bereits fünf verschiedene Werferinnen getroffen. Nach 24 Minuten führte das Team aus Garrel mit 14:12 ehe die überragende Torewerferin der Gäste, Melanie Fragge ihre Farben mit 17:12 in Front brachte. Die Topschützin netzte gegen die Grün-wei0ßen insgesamt 14-mal ein. Neerstedt ließ jedoch nicht nach und beantwortete das 12:17 mit einem Tor von Agnieszka Blacha, die vom Siebenmeter zum Halbzeitstand von 13:17 verkürzte. Insgesamt war Blacha fünfmal erfolgreich, ebenso oft trafen Celina Struss und Talea Lösekann, Nadja Albes trug sich sogar achtmal in die Torschützenliste ein.

Nach dem Pausentee konnte der TVN mehrfach den Abstand auf zwei Tore verringern, so beim 16:18, 17:19 und 20:22 sowie 22:24. „Garrel präsentierte sich athletisch und spielerisch natürlich überlegen, aber wie unsere Mädels dagegengehalten haben, das verdient schon Respekt", freute sich Maik Haverkamp.

Durch drei Treffer von Melanie Fragge zog der BV Garrel bis sieben Minuten vor Schluss auf 30:25 davon. Einige technische Fehler gaben in dieser Phase den Ausschlag, dass die Gastgeberinnen den engen Spielstand nicht mehr halten konnten. So leuchtete am Ende ein 28:35 auf der Anzeigetafel der Neerstedter Sporthalle.

„Wir haben einige schwierige Wochen mit klaren und hohen Niederlagen durchlaufen. Das war keine ganz einfache Zeit für Mannschaft und Trainer“, berichtete Haverkamp. „Jetzt sind wir guten Mutes, dass es vorwärts geht“, fügte er hinzu. Dass muss es auch angesichts des letzten Tabellenplatzes und 0:12 Punkten.

Am nächsten Wochenende reist das TVN-Team zum Tabellenelften VfL Oldenburg III und möchte dort gern den ersten Saisonsieg einfahren.