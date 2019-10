Hudes Ole Schöneboom (rot-blau) gab mit seinem Treffer zum 1:0 den Startschuss für einen ereignisreichen Nachmittag. (INGO MÖLLERS)

Hude. Irgendwie hatte man als Beobachter der Fußball-Bezirksliga-Partie zwischen dem FC Hude und dem SV Wilhelmshaven so eine Vorahnung. Es hatte zu Beginn der Nachspielzeit den Anschein, als sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, beziehungsweise das letzte Tor noch nicht gefallen. Und dieser Eindruck sollte sich tatsächlich bestätigen. In der 92. Minute schlug FCH-Kapitän Cüneyt Yildiz eine scharfe Ecke in den Strafraum – und ein Wilhelmshavener beförderte den Ball ins eigene Tor. Es war der 4:4-Ausgleich und damit das Endresultat einer spektakulären Partie im Huder Waldstadion. Zur Halbzeit hatten die Gastgeber mit 2:1 geführt.

Nach einer verrückten, teilweise auch hitzigen Begegnung ging die Punkteteilung letztlich in Ordnung. Das sah auch Lars Möhlenbrock so. „Das Unentschieden spiegelt das Spiel am besten wider. Es war alles drin“, befand der FCH-Trainer. In der Tat bekamen die Zuschauer von Beginn an einiges geboten. Alle Heimfans durften bereits in der zweiten Minute jubeln. Ole Schöneboom kam auf der linken Seite vor einem SVW-Verteidiger an den Ball, lief auf das Gäste-Gehäuse zu und überwand Keeper Robin Krey im Eins-gegen-eins-Duell. Ein optimaler Start für die Platzherren, die anschließend mit guter Defensivarbeit dafür sorgten, dass viele Angriffe der früh geforderten Wilhelmshavener nicht ihr Ziel fanden. Manchmal kamen sie aber doch durch. Der über weite Strecken starke Timo Hertlein im Huder Kasten parierte gegen Gerard Gräßner (8.), der fünf Minuten später seine nächste Chance vergab, indem er auf der linken Seite völlig frei klar über das Tor schoss.

Zweimal die Nachspielzeit

Nach einer Viertelstunde ohne nennenswerte Gelegenheiten ging es allmählich ans Eingemachte. Eine Ecke von Yildiz landete am kurzen Pfosten (29.), die unmittelbar folgende köpfte Andy Brinkmann aus kurzer Distanz über die Latte. Fünf Minuten später spielten Baris Sarikaya und Schöneboom einen Doppelpass, Sarikaya wurde im Strafraum von Christoph Lange gelegt. Ingmar Peters verwandelte den Elfmeter souverän zum 2:0 (35.). Es wäre eine hervorragende Ausgangslage für den zweiten Durchgang gewesen, doch den Gästen gelang, nachdem sie zwei gute Möglichkeiten vergeben hatten, noch vor der Pause der Anschluss. Henning Röbke zog von kurz hinter der Strafraumlinie ab und versenkte die Kugel im langen Eck (45.+2).

Nur neun Zeigerumdrehungen nach dem Wiederanpfiff gelang dem SVW gar der Ausgleich. Zunächst parierte Hertlein herausragend gegen Sascha Abraham, doch die folgende Ecke führte zum 2:2. Nikolai Kück war per Kopf zur Stelle. Wilhelmshaven drückte nun weiter, wollte die Partie drehen. Andreas Lorer wäre das auch beinahe gelungen, aber sein Versuch von der linken Seite landete am rechten Innenpfosten (61.). Stattdessen ging Hude wieder in Führung. Nach einem Ballverlust der Gäste schickte Peters Maik Spohler, der sich über rechts durchtankte und ins lange Ecke abschloss (68.).

Das sollte es aber noch längst nicht gewesen sein. In der Schlussphase wurde es endgültig vogelwild. Nach rund 80 Minuten flog von der Gäste-Bank eine Wasserflasche aufs Spielfeld. Wie Möhlenbrock nach dem Abpfiff sagte, habe laut des SVW ein Wilhelmshavener Akteur etwas trinken wollen. Für Schiedsrichter Leonhard Nagl ging der Wurf jedoch in seine Richtung, weshalb er Ordner zur Bank der Gäste bestellte. Nach mehrminütiger Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt – und kurz darauf klingelte es im Huder Kasten. Einen Ball in den Strafraum bekam Hertlein nicht zu fassen, die Kugel fiel irgendwie hinten ins Tor. Möhlenbrock fand, dass sein Torhüter gefoult worden war. Nagl sah das anders und gab den Treffer (83.). Zwei Minuten später hatte der Gast den Spieß komplett umgedreht – auf noch kuriosere Art und Weise. Hertleins Abschlag landete am Rücken eines Wilhelmshaveners. Von dort prallte der Ball zurück, Abraham staubte zum 4:3 ab.

Dann kam jedoch die Nachspielzeit und mit ihr das letzte Tor des Tages. Nach dem Abpfiff folgte nach einem Schubser gegen Spohler noch eine Rudelbildung, die sich jedoch relativ schnell wieder auflöste. Wilhelmshavens Reno-Jan Janssen sah noch die Ampelkarte.