Trainer Tim Müller fährt mit seinem Team zur Niedersachsenmeisterschaft. (Ingo Möllers)

Es war eine Machtdemonstration der A-Junioren des VfL Stenum. Bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft ließen sie der Konkurrenz keinerlei Chance und sicherten sich locker und leicht den Titel. „Das war ein sehr souveräner, konzentrierter Auftritt“, lobte Trainer Tim Müller. Weiter geht es bereits an diesem Sonntag mit der Niedersachsenmeisterschaft.

Bei dieser trifft die Landesliga-Truppe in Gifhorn auf sieben Konkurrenten. Gespielt wird im Hammes-Modell. Das heißt, dass immer die Tabellennachbarn aufeinandertreffen. Wer nach vier Runden die meisten Punkte oder bei Punktgleichheit das beste Torverhältnis hat, holt den Titel. Der Sieger und der Vizemeister qualifizieren sich für die Norddeutsche Meisterschaft.

Unter anderem bekommen es die VfL-Talente in Gifhorn mit dem Vorjahressieger VfV Borussia Hildesheim und der SV Drochtersen/Assel zu tun, die beide in der Niedersachsenliga spielen – also eine Klasse oberhalb des VfL. „Ich kenne da keinen Gegner, daher ist es im Vorfeld schwer zu sagen, was wir erreichen können. Aber klar ist, dass wir das bestmögliche Ergebnis wollen. Wir haben uns willentlich für diese Turniere angemeldet, das mussten wir ja nicht“, sagte Müller. Die Fahrt zur Landesmeisterschaft nach Gifhorn betrage einige Kilometer, da wolle man dann auch was mitnehmen.

Auf Bezirksebene war Stenum das Maß der Dinge. Zum Auftakt fertigte der VfL die JSG Großefehn mit 4:1 ab – einen weiteren Gegentreffer gab es nicht im Turnierverlauf. Es folgten zwei 3:0-Erfolge gegen den VfL Oythe und die JSG Emstek/Höltinghausen sowie ein 5:0 gegen die JSG Westerhausen/Neuenkirchen/Buer. Im abschließenden Spiel traf das Müller-Team auf den TuS Eversten, der ebenfalls die ersten vier Partien gewonnen hatte. Somit gab es ein echtes Endspiel um den Titel, die Qualifikation zur Niedersachsenmeisterschaft hatten beide bereits gesichert.

Stenum schoss den TuS mit 5:0 ab und machte deutlich, wer die stärksten Futsal-Junioren des Bezirks in seinen Reihen hat. „Wir wollten als Erster weiterkommen. Dadurch bekommt man bei der Landesmeisterschaft im ersten Spiel mit einem Vizemeister einen vermeintlich leichteren Gegner“, erklärte der VfL-Trainer. Grundsätzlich hält er viel von Futsal: „Das passt auch in unsere Vorbereitung auf die Feldsaison. Beim Futsal trainiert man die ersten Meter zum Ball, also den Antritt. Dazu müssen die Spieler handlungsschnell sein und sehr konzentriert bleiben“, meinte Müller.

Die B-Junioren des VfL Stenum sind zeitlich eine Woche voraus: Sie traten bereits bei der Niedersachsenmeisterschaft an. Der VfL mit seinem Trainerduo Maurice Kulawiak/Malte Tönjes gewann jedoch keine Partie. Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden belegten die Stenumer den achten Rang bei acht Teams. Am Ende stand ein Torverhältnis von 2:7.