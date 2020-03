Die männliche Handball-A-Jugend der HSG Delmenhorst befindet sich im Freudentaumel. Durch ihren 31:28 (12:11)-Erfolg im Oberliga-Spiel bei der HSG Schaumburg-Nord haben die Jungs von Trainer Thies Kohrt bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende die Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur Bundesliga gesichert.

Thies Kohrt war nach der Partie in Bad Nenndorf, wo die HSG Schaumburg-Nord beheimatet ist, richtig glücklich. „Wir sind alle richtig stolz, denn wir haben das fünfte Spiel innerhalb von zwei Wochen absolviert und dabei etwas richtig Gutes geschafft. Da Aurich gegen Bissendorf gewonnen hat, können wir, wenn wir die beiden letzten Spiele auch noch gewinnen, sogar Platz zwei in der Abschlusstabelle erreichen“, sagte er. Den nächsten Schritt können die Delmenhorster bereits am kommenden Sonnabend machen, wenn sie ab 15.15 Uhr in der Stadionhalle auf die JSG GIW Meerhandball treffen. In Bad Nenndorf verlief der Auftakt allerdings nicht gerade wunschgemäß. Mit 0:3 und 1:4 gerieten die Kohrt-Schützlinge schnell ins Hintertreffen. Doch sie kämpften sich in dieses sehr hektische Spiel hinein. Jan Niklas Bruning brachte sein Team beim 7:6 erstmals in Front. Danach ging es bis zur Pause eng weiter. Zur Halbzeit führten die Delmenhorster schließlich mit 12:11.

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es keinem Team, sich abzusetzen. In dem weiter hektischen Spiel legten die Gäste stets einen Treffer vor. Bange Minuten gab es dann, nachdem beim Stand von 23:21 Soheil Ramin für ein nicht begangenes Foul seine dritte Zeitstrafe kassiert hatte und mit Rot/Blauer Karte vom Feld musste (50.). Doch die Kohrt-Sieben spielte die Partie clever zu Ende, da Marcel Cuda aus dem Spiel sowie Magnus Pröhl sicher vom Siebenmeterpunkt weitere Tore erzielten. Den Schlusspunkt setzte Simon Szymanski.