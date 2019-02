Unterweser-Pokal Einradfahren mit Fahrerinnen de RV Adelheide Vierer-Mannschaft RV Adelheide Halle Blücherweg (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. Sie balancierten auf dem Hinterrad, stellten sich auf den Lenker und vollführten komplizierte akrobatische Leistungen auf ihren Sportgeräten – doch sie stürzten auch mehrfach: Die Kunstradfahrerinnen des RV Adelheide zeigten insgesamt eher durchwachsene Leistungen beim 3. Unterweserpokal in dieser Saison. 14 Sportler waren in neun Disziplinen für den RVA in der Halle am Blücherweg am Start.

Die drei jüngsten Teilnehmerinnen der Adelheider stiegen in der Altersklasse Schülerinnen U11 aufs Rad. Die zehnjährige Jolie Kaufmann meisterte ihren zweiten Wettkampf mit Bravour und arbeitete sich mit einer sauber vorgetragenen Kür von Platz sechs auf vier vor. Joana Steineker stürzte dagegen bei der neu ins Programm genommenen Übung „Frontstand 8“, sodass die Übung nicht gewertet wurde. Mit 19,70 ausgefahrenen Punkten belegte die Neunjährige am Ende Platz fünf. Dicht auf den Fersen war ihr die erste achtjährige Kim Grape. Sie erhielt 19,32 Punkte und wurde Sechste.

Borchers auf Rang fünf

Insa Borchers räumte bei den Schülerinnen U13 das Feld von hinten auf. Aufgrund ihrer eingereichten Punkte war sie auf Platz zwölf gesetzt. Da sie kaum Abwertungen bekam, belegte sie am Ende mit 35,39 Punkten den fünften Rang. Jana Woltjen kam mit 33,12 Punkten auf Platz zehn, während Aprilia Hennies belden 19. Platz (beide ebenfalls Schülerinnen U13) belegte. Joel Steineker hat sein Programm im Vergleich zur Bezirksmeisterschaft aufgestockt. Abgesehen von einem Sturz zeigte er ein gutes Programm und erzielte 60,30 Punkte. Als Alleinstarter bei den Junioren bedeutete dies automatisch Platz eins.

Bei den Juniorinnen hatte Madlin Rother die höchste Punktzahl eingereicht, weswegen sie als letzte Starterin auf die Fläche durfte. Ein Sturz beim Abbauen des Kehrlenkerstandes verhinderte ein noch besseres Ergebnis. Mit 89,59 Punkten verteidigte sie ihren Startplatz jedoch mit großem Vorsprung.

Viel Pech hatte derweil Sarah Löning im Einer-Kunstradfahren der Frauen. Auch im zweiten Versuch beim Übergang zum Steuerrohrsteiger stürzte sie und verlor dadurch etliche Punkte. Sie belegte unter den drei Starterinnen den dritten Platz. Zusätzlich zu den Einzelstarterinnen präsentierten drei Mannschaften des RV Adelheide ihre Künste, Konkurrenz hatten sie jeweils keine. Eine neue persönliche Bestleistung erzielte dabei die Vierer-Kunstradmannschaft Elite in der Besetzung Theresa Bode, Fiona Holte, Joel Steineker und Kim Voeste. Abwertungen gab es zwar für die Haltung, zu Fall kam aber niemand und am Ende standen 69,58 Punkte zu Buche. Die Vierer-Kunstradmannschaft der Frauen bekam wenig Abwertungen für Haltungsfehler. Aber bei gleich zwei hoch in der Wertung liegenden Übungen kam es zu Stürzen, was insgesamt mehr als 23 Punkte kostete. Zufrieden waren Michelle Doig, Kristin Günnemann, Sarah Löning und Madlin Rother mit ihrem Ergebnis daher nicht.

Die Sechser-Kunstradmannschaft mit Michelle Doig, Kristin Günnemann, Fiona Holte, Sarah Löning, Madlin Rother und Joel Steineker haben am Blücherweg ihren insgesamt zweiten Wettkampf bestritten. Es schlichen sich Stürze und Haltungsfehler ein, weswegen am Ende lediglich 60,87 Punkte übrig blieben.