Atlas-Stürmer Marco Prießner (gelbes Trikot) hing gegen den TuS komplett in der Luft, auch weil er zu wenig Zuspiele bekam. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Bereits zehn Minuten vor dem regulären Abpfiff strömten die Zuschauer in Scharen aus dem Delmenhorster Stadion. Einige schüttelten mit fassungslosem Gesichtsausdruck den Kopf und flüchteten sich dabei in Galgenhumor, andere stapften wortlos und offensichtlich einfach enttäuscht gen Ausgang: Mit 0:2 (0:1) verlor der SV Atlas Delmenhorst das Nachholspiel in der Fußball-Oberliga gegen den TuS Sulingen. Das Ergebnis an sich schmerzt bereits ordentlich, schließlich ist der TuS ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt. Was den Atlas-Anhängern aber wohl wirklich richtig wehtat, war das Zustandekommen der Niederlage. In den Sozialen Medien bemängelten einige Fans im Anschluss die Einstellung und wunderten sich über die Planlosigkeit nach dem frühen Rückstand. Und eine Frage stellten sich dabei offenbar alle: "Was ist bloß mit der Mannschaft los?"

Vermutlich schwirrte den Spielern selbst diese Frage nach Abpfiff durch den Kopf. Während die Gäste ihren ersten Sieg seit Anfang November ausgiebig bejubelten, standen einige Atlas-Akteure mit versteinerter Miene auf dem Rasen. Sie starrten ins Nichts und schlichen erst nach einige Minuten zum Mannschaftskreis, den Trainer Jürgen Hahn direkt nach dem Spiel formte. "Als wir gewonnen haben, standen wir im Kreis. Jetzt ist es schwierig, aber wir machen es weiter so. Wir müssen zusammenstehen und ruhig bleiben", forderte der Coach. Spätestens nach dieser Heimpleite stecken die Blau-Gelben mittendrin im Abstiegskampf der Oberliga. Der Vorsprung auf die gefährliche Zone beträgt aktuell nur noch drei Punkte.

Vier ganz schwache Halbzeiten

Zweifelsohne sind die Blau-Gelben gerade drauf und dran, in die erste Krise der Aufstiegssaison zu schlittern. Noch stehen sie über dem Strich, das betonte Hahn auch nach der Partie. Es sind aber nicht mal unbedingt die jüngsten Ergebnisse, die alarmierend sind – die Liga ist enorm ausgeglichen, da kann man gegen direkte Konkurrenten mal verlieren oder Remis spielen. Vielmehr ist die Entwicklung der Blau-Gelben besorgniserregend, vor allem wenn man die jüngsten drei Spiele betrachtet: Beim 1:1 gegen den SSV Vorsfelde agierte der SVA in Hälfte eins schwach, allerdings war es die zweite Partie innerhalb 48 Stunden, was die mangelnde Frische erklärte. Gegen den MTV Gifhorn (2:2) lieferte die Hahn-Elf dagegen zwei weitestgehend schwache Halbzeiten ab, wobei sie nach vorne zumindest immer wieder Ansätze zeigte. Die Begegnung den TuS Sulingen bildete in dieser Hinsicht den bisherigen Tiefpunkt: Nicht eine wirklich nennenswerte Torchance erarbeiteten sich die Gastgeber, in beiden Halbzeiten waren sie das klar unterlegene Team. Die Sulinger lieferten nun wahrlich auch keine Gala ab, dennoch sackten sie die drei Punkte höchstverdient ein.

In den ersten Minuten war den Blau-Gelben noch durchaus anzumerken, dass sie die rund 700 Fans für die Leistung gegen Gifhorn entschädigen wollten. Allzu lange hielt dieses Gefühl jedoch nicht. Denn nachdem ein Steilpass von Taiki Hirooka ausgereicht hatte, um die komplette SVA-Hintermannschaft auszuhebeln, stürmte Mehmet Koc allein auf das Gehäuse von Torhüter Florian Urbainski zu. Der Sulinger behielt die Nerven und schob aus elf Metern locker zum 1:0 für die Gäste ein (7.). Schlagartig wurden die Blau-Gelben auf dem Platz ruhig und bei jedem Pass spürte man ihre Verunsicherung. "Wir hatten viel vorbereitet und uns einiges vorgenommen. Aber die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir sind zu passiv und dann wird es einfach schwierig", meinte Hahn. Seine Mannschaft hatte in Durchgang eins noch Glück, dass die Sulinger das Ergebnis nicht in die Höhe schraubten.

Die Delmenhorster tauchten dagegen im Prinzip nur einmal halbwegs gefährlich vor dem TuS-Tor auf. Allerdings verpasste es Stürmer Marco Prießner in dieser Szene, den Ball querzulegen, stattdessen schloss er aus spitzem Winkel und unter Bedrängnis selbst harmlos ab (22.). Bezeichnend für das komplette Spiel ist, wie die Chance aber überhaupt erst entstanden war: Ein Sulinger schoss Prießner im Mittelfeld an, der Stürmer schaltete gedankenschnell und kam so an den Ball. Dass die Blau-Gelben sich mal selbst durch die Zentrale bis zum gegnerischen Tor durchkombinierten – undenkbar an diesem Tag. Sie droschen den Ball einfach nach vorne. Offenbar in der Hoffnung, dass einer der Offensivleute irgendwie drankommt und dann irgendwas damit anstellt. "Momentan bringen wir die Qualität einfach nicht auf den Platz. Das fängt im Aufbau an und hört in der Offensive auf. Wir erspielen uns keine gefährlichen Situationen", meinte Hahn.

Daran änderte sich auch in Durchgang zwei nichts. Zwar agierten die Blau-Gelben engagierter. Doch das Gefühl, dass sie die Partie im nächsten Moment noch drehen könnten, kam nicht auf. Sicherlich bemühten sich die Atlas-Akteure immer wieder, doch die Verunsicherung blieb und verhinderte wohl ein großes Aufbäumen. Selbst die Wirkung der offensiven Wechsel von Trainer Hahn verpuffte, bevor sie sich überhaupt entfalten konnte. Denn nur eine Minute nachdem Innenverteidiger Mark Spohler seinen Platz für Steven Müller-Rautenberg geräumt hatte, machten die Sulinger den Deckel drauf. Den ersten Abschluss nach einer Ecke blockten die Blau-Gelben noch, jedoch verwandelte TuS-Akteur Pierre-Maurice Neuse den Abpraller zum 2:0-Endstand (75.).