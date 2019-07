Faizullah Alizay setzte sich im Finale der Delmenhorster 9-Ball-Open mit 5:3 gegen Clemens Philippen durch. (INGO MÖLLERS)

Es ist wieder mal spät geworden im Hardball-Café an der Cramerstraße. Die Uhr zeigte 1.30 Uhr in der Nacht an, als bei den diesjährigen Delmenhorster 9-Ball-Open die letzte Kugel gelocht wurde. Der abschließende erfolgreiche Versuch ging auf das Konto von Faizullah Alizay, der zum ersten Mal bei dem Wettbewerb triumphierte. Im Finale setzte er sich mit 5:3 gegen Clemens Philippen durch.

Damit gelang Alizay gleichzeitig die Revanche für die Niederlage in der Gruppenphase. Hier hatte er noch mit 1:3 den Kürzeren gezogen. Auf dem Weg ins Finale habe Alizay sich als stabilster Spieler erwiesen, berichtete Mitorganisator Sascha Gellner. In der Tat waren die Leistungen des Turniersiegers beeindruckend. Nachdem er im Achtelfinale den in der Gruppenphase ungeschlagenen Michael Grimm mit 4:0 aus dem Weg geräumt hatte, traf er eine Runde später auf den Bundesliga-Spieler Mario Stahl aus Hamburg. Doch auch der konnte Alizay nicht stoppen – 4:5 hieß es am Ende aus Stahls Sicht. In der Vorschlussrunde bezwang Alizay dann Michael Kampers wiederum klar mit 5:1. Clemens Philippen hatte sich auf seinem Weg ins Endspiel gegen Hedayat Mahmood (4:1), Rainer Kutsch (5:4) und Meric Reshat (5:2) durchgesetzt.

Der Erstliga-Akteur Lars Kuckherm aus Oberhausen hatte seine Teilnahme derweil noch kurzfristig abgesagt. Dafür rückte mit Meric Reshat ein ehemaliger Bundesliga-Spieler nach. Bester Lokalmatador war der Delmenhorster Thorsten Bodewig, der auf Rang acht landete. Zwei Plätze dahinter reihte sich Jens Wippermann aus Ganderkesee ein. Auch das Duell der beiden in der Gruppenphase hatte Bodewig gewonnen. Für ihn war im Viertelfinale Endstation, als er Meric Reshat unterlag.

Laut Sascha Gellner durften die Zuschauer in mehreren Begegnungen sogenannte Jumps mit Locherfolg bestaunen. Ein Jump ist ein Stoß, der den Spielball abheben lässt, um über einen oder mehrere Objektbälle zu springen. Laut Gellner wirkt es so, als ob der Spieler seine Schulter ausrenke. Dann versetze er der weißen Kugel mit seinem dafür extra verkürzten Queue von oben einen präzisen Stoß, sodass diese gute zehn Zentimeter abhebe. Kurz vor der Objektkugel landet sie dann im Idealfall wieder auf dem Tisch und versenkt die anvisierte Kugel.

Die sechs teilnehmenden Damen überzeugten ebenfalls. Manuela Wengler, Claudia Bornholdt und Silvia Gulden erreichten den geteilten 39. Platz. Corinna Meyer belegte Rang 58, Larissa Eckardt Platz 60 und Svenja Sick den geteilten 63. Rang. „Also wurden diverse Männer auf Folgeplätze verwiesen“, bemerkte Sascha Gellner, der sich nun mit seinen Orga-Kollegen auf das bald stattfindende 10-Ball-Mixed-Turnier konzentriert.