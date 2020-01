Der VfL Stenum mit Coacj Thomas Baake zog souverän in die Endrunde ein. (INGO MöLLERS)

Sandkrug. Die Vorrunde der dritten Futsal-Hallenkreismeisterschaft musste ohne Überraschungen auskommen. Neben Landesligist VfL Wildeshausen qualifizierten sich am Freitag und Sonnabend mit dem TuS Heidkrug, Tur Abdin, dem VfL Stenum, dem SV Baris und dem FC Hude sämtliche Bezirksligisten für den finalen Sonntag, die vier erstgenannten zudem als Gruppensieger. Der SV Atlas – vertreten durch die zweite Mannschaft – hatte etwas Mühe, erreichte aber ebenfalls die Zwischenrunde. Aus der Kreisliga sind außerdem Pokalverteidiger Ahlhorner SV, der TV Dötlingen und der TV Jahn mit dabei. Erfreulich war die gestiegene Torausbeute gegenüber dem Vorjahr.

Gleich am Freitagabend wurde in der Gruppe B der Wunsch nach mehr Offensivfußball erfüllt. Der VfL Wildeshausen stellte mit 22:2 Treffern in fünf Partien sogar einen neuen Rekord für die Vorrunde auf. Trainer Patrick Meyer hätte gegen seinen Ex-Verein TSV Ganderkesee zudem fast das erste zweistellige Ergebnis erzielt. Der Kreisligist wurde gleich mit 9:1 in nur zwölf Minuten Spielzeit überrollt. Der TSV hatte gleich zu Beginn nach dem 0:2 gegen den FC Huntlosen schlechte Karten, forderte immerhin den FC Hude beim 3:4 bis zur letzten Sekunde. Hude brauchte etwas, um ins Turnier zu kommen, nach zwei Zittersiegen gegen die SG Bookhorn (1:0) und Ganderkesee lief es gegen die SF Wüsting (6:0) und Huntlosen (2:0). Auch wenn das letzte Gruppenspiel schon keine Bedeutung mehr hatte, setzte Wildeshausen mit dem 4:0 gegen Hude ein Statement für die Finalrunde am Sonntag. Beachtlich war das Abschneiden von Qualifikant SG Bookhorn. Die Jungs aus der 2. Kreisklasse forderten nach Hude auch Wildeshausen (nur 0:2) und besiegten Huntlosen mit 2:1.

Sehr spannend verlief die Gruppe A am Sonnabendvormittag. Der TuS Heidkrug sicherte sich den Gruppensieg besonders aufgrund der disziplinierten Defensive. Nur gegen Achternmeer fing sich der Bezirksligist ein Gegentor (2:1), nur gegen Munderloh (0:0) leistete sich der TuS einen Punktverlust. 2:0-Siege gegen Hürriyet, den Delmenhorster TB und im letztlich bedeutungslosen letzten Spiel gegen Atlas II reichten für Rang eins. Die Atlas-Reserve musste dagegen zwei Derby-Niederlagen hinnehmen, auch gegen Hürriyet hieß es 0:1. Das kam unerwartet nach dem guten Auftakt gegen den DTB (5:1) und Achternmeer (1:0). Nach dem 2:1 gegen den TV Munderloh bekam man Schützenhilfe vom TVM, der wiederum Hürriyet mit 4:2 besiegte. Hätten die Rot-Weißen gewonnen, wären sie mindestens Zweiter gewesen und Heidkrug hätte sich mit Atlas II um das zweite Zwischenrundenticket duelliert.

Die Gruppe C mit den beiden bisherigen Siegern Tur Abdin und Ahlhorn sowie Vorjahresfinalist Harpstedter TB wurde allgemein als „Todesgruppe“ bezeichnet. Einen musste es treffen - und nach einem 1:3 gegen Abdin erwischte es Harpstedt mit dem 0:1 gegen Titelverteidiger Ahlhorner SV frühzeitig. Das Top-Trio spielte in einer eigenen Liga, obwohl die Resultate von Abdin (3:0 gegen Hicretspor, 2:0 gegen Beckeln und 2:1 gegen den DBV) und Ahlhorn (4:2 gegen DBV, 3:0 gegen Hicret und 2:0 gegen Beckeln) nicht ganz so klar ausfielen. Vor dem letzten Spiel waren Abdin und Ahlhorn punkt- und torgleich, die Delmenhorster holten sich schließlich den Gruppensieg mit einem 4:2-Sieg. Abgeschlagen schied Hicretspor aus mit nur einem Zähler gegen den DBV (2:2) und einer abschließenden 0:8-Klatsche gegen die Beckeln Fountains.

Die Gruppen D und E boten jeweils einen engen Dreikampf um die beiden Finaltickets – mit einem Gruppensieg des Bezirksligisten. Dem VfL Stenum gelang das sogar ohne Gegentor. Trotzdem hätte es in der letzten Partie bei einer 0:3-Niederlage gegen Großenkneten noch das Aus geben können. Doch dazu kam es nicht. Nach Erfolgen gegen den TV Dötlingen (2:0), den TuS Hasbergen (5:0), Hatten-Sandkrug (2:0) und Kleinenkneten (3:0) reichte eine Nullnummer zu Position eins. Großenkneten spielte immerhin viermal zu Null, schaffte sogar ein 7:0 gegen Hatten-Sandkrug. Doch das 2:3 gegen den TV Dötlingen brach Großenkneten das Genick, der TVD erreichte mit dem 6:1 gegen Hasbergen im vorletzten Gruppenspiel Rang zwei. Enttäuschend war der TuS Hasbergen mit nur einem Punkt beim 2:2 gegen Hatten-Sandkrug und den meisten Gegentoren der Veranstaltung (20).

Souverän trotz Anlaufschwierigkeiten ging der SV Baris durch die Gruppe E. Das 1:1 gegen den am Ende Tabellenletzten TV Falkenburg war aber nur ein Ausrutscher. Tungeln (5:0), Jahn (2:0), Dünsen (4:0) und der VfR Wardenburg (1:0) wurden ohne Gegentor besiegt. Mit dem abschließenden Erfolg gegen den VfR leistete Baris zudem Schützenhilfe für den TV Jahn, der im direkten Duell zu einem 2:2 gegen Wardenburg gekommen war. Da die Violetten ansonsten gegen Dünsen (3:1), Tungeln und Falkenburg (jeweils 4:1) klare Siege einfuhren blieb Wardenburg trotz fast identischer Resultate (Tungeln 3:1, Dünsen 4:1, Falkenburg 2:1) hauchzart auf der Strecke.