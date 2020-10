In der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems 2B ruht auch an diesem Wochenende der Spielbetrieb. Staffelleiter Frank Schulte hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass von Woche zu Woche beurteilt werden soll, ob Partien ausgetragen werden können. Da die Corona-Infektionszahlen in der Region nach wie vor hoch sind, fallen auch die kommenden Partien aus. Der SV Tur Abdin Delmenhorst wäre an diesem Freitag beim VfL Oldenburg II angetreten. Die Reserve des SV Atlas Delmenhorst hätte am Sonnabend BW Bümmerstede empfangen. Für Sonntag waren das Derby zwischen dem FC Hude und dem TuS Heidkrug sowie das Heimspiel des VfL Stenum gegen GVO Oldenburg angesetzt. Der SV Baris Delmenhorst hätte ohnehin spielfrei gehabt.