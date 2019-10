Die Atlas-Reserve um Torjäger Dominik Entelmann (vorne) hat die Chance, sich mit einem weiteren Erfolg in die Kreisliga-Geschichtsbücher einzutragen – und das ausgerechnet gegen den TV Jahn, mit dem sich die Blau-Gelben die Bestmarke von 13 Startsiegen aktuell noch teilen. (INGO MÖLLERS)

Scheinbar konkurrenzlos marschiert die Reserve des SV Atlas Delmenhorst in dieser Saison durch die Fußball-Kreisliga. Die jüngste Punktspiel-Niederlage ist nun schon seit mehr als einem Jahr Geschichte, seit dem 1:2 in Großenkneten verzeichneten die Blau-Gelben in 29 Partien lediglich vier Remis, alle noch in der vergangenen Spielzeit. Die Herbstmeisterschaft ist längst sicher und die Verfolger haben den Titelkampf schon vor Wochen abgehakt. Mit 13 Startsiegen ist der SV Atlas II zudem Mitinhaber des Rekords, den der TV Jahn vor elf Jahren aufgestellt hat.

Passenderweise gastieren die Violetten an diesem Sonnabend um 14 Uhr zum Derby beim SVA und werden versuchen, dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen. Die Atlas-Bilanz nach 13 Partien (optimale 39 Punkte, 71:8 Tore) ist fast identisch mit der des TV Jahn aus der Saison 2008/09 mit gleicher Punktzahl und 68:9 Toren. Beschwingt von einem starken 8:1 gegen den FC Hude gastierten die Jahner damals beim Delmenhorster TB – und erlebten ihr Gelb-Rotes Wunder. Nach zweimaliger Führung stellte Schiedsrichter Carsten Radtke drei Spieler des TV Jahn per Ampelkarte vom Platz. In dreifacher Unterzahl schluckten die Gäste schließlich den 2:2-Ausgleich per Handelfmeter und in letzter Minute das 3:2 für den DTB durch Irfan Gök.

Damalige Protagonisten dabei

Zwei Protagonisten von damals werden auch am Sonnabend wieder mit von der Partie sein. Paul Leis trägt nach einigen Jahren bei Tur Abdin seit 2017 wieder das violette Trikot. Nach seinem Ausfall wegen muskulärer Probleme in Ganderkesee ist Trainer Arend Arends zuversichtlich, dass sein Leader nun wieder auflaufen kann. Auf der Gegenseite erwartet ihn Florian Knipping, der 2008 noch für Jahn auflief. Für den SVA ist der Innenverteidiger seit 2013 aktiv. Knippings Einsatzchancen sind laut seines Coaches Daniel von Seggern sehr hoch. Ansonsten möchte sich von Seggern noch nicht in die Karten schauen lassen. Sicher ist nur, dass man aufgrund des Heimspiels von Tur Abdin auf die Anlage des Delmenhorster TB ausweichen will. „Auf einem Nebenplatz im Stadion möchten wir nicht so gerne spielen, der enge Platz kommt eher Jahn entgegen“, erklärt von Seggern. Wobei es nun exakt der gleiche Platz ist wie bei der Überraschung vor elf Jahren…

Die Voraussetzungen sprechen trotzdem ganz klar dafür, dass der TV Jahn seinen Rekord verliert und Atlas II eine weitere Bestmarke aufstellt. „Samstagsspiele haben für uns eher etwas von Wettbewerbsverzerrung. Mir fehlen allein drei Jungs, die arbeiten müssen, darunter auch Kapitän Sean Gradtke“, macht sich Arends wenig Hoffnungen. Wobei er im Herbst 2018 ähnlich pessimistisch an das Duell im Stadion heranging und trotzdem (reichlich glücklich) mit 3:2 die Punkte entführte. „Das war so ziemlich das krasseste Spiel, was ich je erlebt habe. Wir hatten so viele klare Chancen und verlieren trotzdem“, erinnert sich von Seggern ungern.

Jahn revanchierte sich übrigens 2009 in der Rückrunde mit einem 6:1 gegen den DTB, flog gleich am Morgen danach zwecks Meisterfeier nach Mallorca. Von den Namen her war die Kreisliga damals stärker mit Vereinen wie Tur Abdin (am Ende Zweiter), Wildeshausen (Sechster), Hude (Elfter) und Baris (Zwölfter). Aber das ist nicht das Problem von Daniel von Seggern, den Rekorde wenig interessieren („Nett, bringt uns aber nichts, wenn wir danach ein paar Spiele verlieren.“). Unterm Strich zählt für Atlas II nur der Aufstieg, auf diesem Weg ist die Partie gegen den Stadtkonkurrenten nur ein weiterer Schritt. Für Jahn und die übrigen Atlas-Verfolger gibt es vielleicht in dieser Saison noch ein Hintertürchen, die Chancen auf eine Relegation stehen ziemlich gut. Voraussetzung ist, dass kein Landesligist in die hiesige Bezirksliga absteigt. Dafür käme nur der VfL Wildeshausen infrage, und der Tabellenvierte schlägt sich bislang ausgezeichnet.