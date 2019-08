HCD-Pressewart Thomas Hinz zeigt zwei Hockeyschläger, die symbolisch für die lange Geschichte des Klubs stehen. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Es war zweifelsohne eine außergewöhnliche Kombination, die im Sommer 1904, vor fast exakt 115 Jahren, in Delmenhorst entstand. Es gab ein paar sportbegeisterte junge Männer aus der Stadt. So weit, so normal. Doch hinzu kamen einige Engländer, die damals in der hiesigen Nord-Westdeutschen Kammgarnspinnerei (NWK) beschäftigt waren. Und diese achtköpfige binationale Truppe sollte eine Rolle einnehmen, die für eine ganz bestimmte Sportart in Delmenhorst von elementarer Bedeutung war. Die deutsch-englische Crew gründete am 3. August 1904 den Hockey-Club Delmenhorst.

Große Feierlichkeiten hat der Verein anlässlich seines Geburtstags zwar nicht geplant. Doch stolz sind sie beim HCD auf ihre jahrzehntelange Geschichte allemal. Denn ihr Klub steht zwar nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit, hat sich aber trotz einiger Rückschläge stets wieder berappelt. Sogar nach dem absoluten Tiefpunkt, der Austragung aus dem Vereinsregister der Stadt im Jahr 2002.

Derzeit führt der Weg des HCD wieder nach oben. Die Herrenmannschaft ist zuletzt sowohl in der Halle als auch auf dem Feld wieder in die Oberliga aufgestiegen. Das Damenteam ist als Spielgemeinschaft mit dem SC Weyhe in der Verbandsliga aktiv. Hinzu kommt eine Elternmannschaft, in der viele Quereinsteiger zum Hockeyschläger greifen. In Jugendbereich sind alle Altersklasse besetzt, zudem verstärkt sich der Nachwuchs aktuell mit neuen Akteuren und steht im Mittelpunkt für weitere Erfolge des Vereins. „So werden Trainingsgruppen leistungsorientiert zusammengestellt und ausgewählte Spieler individuell stärker gefördert“, teilt der HCD mit.

Auch als Veranstalter verschiedener Wettbewerbe haben sich die Delmenhorster einen Namen gemacht. Bei den Jugendhallenturnieren im März und Oktober, dem Kids-Cup Ende Mai und dem Hannes-Wendt-Turnier im November lassen sich immer wieder namhafte Teams in der Delmestadt blicken. Gerade der Kids-Cup erfreut sich immenser Beliebtheit. „Das ist ein großes Turnier, bei dem ambitionierte Mannschaften am Start sind“, berichtet HCD-Pressewart Thomas Hinz.

Vorstand neu aufgestellt

Sein Name ist unmittelbar mit der Neuaufstellung an der Klubspitze verknüpft. Seit März dieses Jahres ist der Vorstand neu besetzt. Stephanie Lersch leitet als Vorsitzende die Geschicke. Dazu gesellen sich der 2. Vorsitzende Wolfgang Lüschen und der für die Finanzen zuständige Hendrik Schürhaus. Für das Marketing zeichnet Frank Neubauer verantwortlich. Den Vorstand vervollständigen Werner Fleischer, Rene Pawelski, Andrea Knöbel, Thomas Snopienski und Jörg Pleil.

Das Ziel der Klubführung ist eindeutig: „Der HC Delmenhorst möchte in Zukunft wieder als erfolgreicher Hockey-Club in Deutschland wahrgenommen werden.“ Im Jugendbereich würden die Grundstrukturen überarbeitet und die Trainerpositionen breiter besetzt. Zudem soll ein einheitliches taktisches System Einzug halten, sodass Übergänge in ältere Mannschaften keine Schwierigkeit darstellen. In maximal fünf Jahren wolle der Verein eine wichtige regionale Bedeutung im Jugendhockey einnehmen, inklusive Erfolgen in Meisterschaften und Pokalwettbewerben. Für den Erwachsenenbereich lautet die Zielsetzung, in spätestens fünf Jahren ein fester Bestandteil der Oberligen zu sein und immer wieder an die Tür zur Regionalliga anzuklopfen.

Für das Herrenteam gibt es darüber hinaus eindeutige Vorstellungen von dem, was in naher Zukunft erreicht werden soll. An erster Stelle steht der doppelte Klassenerhalt in der Halle und auf dem Feld. „Hierfür wird akribisch und motiviert im Training an technischen, motorischen und athletischen Fähigkeiten gearbeitet“, teilt der HCD mit.

Doch nicht nur sportlich warten Herausforderungen auf den Klub. Laut Thomas Hinz gibt es zwei Visionen: Zum einen soll in den nächsten fünf bis zehn Jahren der Kunstrasen auf dem Vereinsgelände an der Lethestraße erneuert werden. Zum anderen möchte der Verein im gleichen Zeitraum eine Tribüne mit integrierten Umkleidekabinen und Duschen errichten. Momentan muss der HCD an Spieltagen die Kabinen des benachbarten Tennisvereins TC Blau-Weiß Delmenhorst anmieten. „Das ist nicht optimal“, sagt Hinz. Um die Zustände zu ändern, muss man aber natürlich ordentlich Geld in die Hand nehmen. „Da kommen Investitionen auf uns zu“, weiß der Pressewart.

Doch diese sind angesichts der Ambitionen, die der Klub hat, wohl auch notwendig. Der HCD hat eben viel vor – das nächste Ereignis steht bereits am nächsten Wochenende, 9. bis 11. August, auf dem Programm. Dann veranstaltet er zum 19. Mal sein Sommer-Zeltlager an der Lethestraße für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 15 Jahren sowie deren Eltern. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist eine Einheit mit der deutschen Nationalspielerin Emma Davidsmeyer. Der Kontakt kam über die Tochter von Thomas Hinz zustande, die Davidsmeyer kennt und sie einfach mal anschrieb – mit Erfolg. So werden die Zeltlager-Teilnehmer einmal für eineinhalb Stunden von der Auswahlspielerin angeleitet.

Ein großes Event also kurz nach dem 115. Geburtstag. Der HC Delmenhorst hat eben eine enorme Entwicklung vollzogen seit seiner Gründung. Es ist eine Geschichte mit Höhen, aber auch Tiefen. Und alles begann mit den Engländern.