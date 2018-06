Günter Klosa, Dieter Fleischer und Horst-Dieter Uhlhorn (von links) feierten vor 50 Jahren mit dem FC Roland Delmenhorst einen historischen Erfolg. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Sie gingen als krasse Außenseiter in die Partie und schrieben Sportgeschichte: Vor genau 50 Jahren demontierten die Fußballer des FC Roland Delmenhorst die zweite Mannschaft von Hannover 96 im Finale des Niedersachsenpokals mit 5:1 im heimischen Hexenkessel an der Ahornstraße. „Bei Hannover waren einige Leute dabei, die für die Bundesliga vorgesehen waren. Und unser Gegner hat in der Regionalliga Nord gespielt“, erinnert sich Dieter Fleischer. Er gehörte zum Kader, stand im Finale jedoch nicht auf dem Rasen. Roland spielte seinerzeit in der viertklassigen Verbandsliga um den Aufstieg. Die Regionalligen waren die zweithöchste Spielklasse, zudem war 96 amtierender Amateurmeister, die Rollen daher klar verteilt.

„Die kamen schon hochnäsig an“, erinnert sich Günter Klosa, der im Finale als linker Verteidiger agierte. Im Vorbeigehen wollten die Spieler aus der Landeshauptstadt den Pokal holen. Doch daraus wurde nichts. Die Trophäe blieb in Delmenhorst – es war das erste und einzige Mal, dass eine Mannschaft von der Delme diesen Titel errang. Ein halbes Jahrhundert ist der Erfolg nun her, einige der damaligen Akteure sind gestorben, andere leben im Ausland. Doch unter anderem Fleischer, Klosa und auch Horst-Dieter Uhlhorn erinnern sich gerne an das Spiel – und die anschließende Feier, die mit Unterbrechungen erst zwei Tage später am Montagnachmittag endete. „Wir hatten alle frei genommen und solange in der Sportklause von Wirt Willibald beim Platz gefeiert, bis nichts mehr ging“, sagt Klosa.

Mit Fortuna im Bunde

Dass die Delmenhorster das Finale erreichten, war auch dem Zufall geschuldet. In den ersten Runden schickte Roland die Reserve ins Rennen, die parallele Meisterschaft war wichtiger. Nach einem Erfolg über den Delmenhorster TB reichte es gegen Lutten und Brake nur zu einem Unentschieden. Verlängerung oder Elfmeterschießen gab es noch nicht. „Die Kapitäne sind mit dem Schiedsrichter zum Mittelkreis gegangen und der hat eine Münze geworfen. Einer hat dann die Arme hochgerissen“, berichtet Klosa. Und das war jeweils der Delmenhorster. „Dann haben wir Lunte gerochen und in den nächsten Runden die erste Elf aufs Feld geschickt. Gegen Einswarden war ich das erste Mal dabei in der Pokalsaison“, erinnert sich Klosa. Die Partie wurde auf Schlacke ausgetragen. Mitten im Winter. Eiskalt war es, berichtet Fleischer. Roland behielt die Oberhand, trat um den Bezirkspokal gegen das klassenhöhere TSR Olympia Wilhelmshaven an – und gewann.

Es folgte das Match gegen Landesmeister SV Meppen. „Denen habe ich einen Freistoß reingehauen, dabei haben die Meppener höherklassiger gespielt als wir“, erzählte Ernst „Ernie“ Jielg 2013 im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER. Die Partie endete 1:0. „Wir waren sehr heimstark, hatten eine echte Festung“, erinnert sich Fleischer. Und nun reiste Hannover zum Finale an die Ahornstraße, rund 2000 Zuschauer warteten auf den Amateurmeister.

Roland dreht die Partie

Hannover ging früh in Führung, doch Torjäger Jielg egalisierte per Kopf. Kurz vor der Pause schlug dann die Stunde von Uhlhorn. „Er hat immer um jeden Ball gekämpft“, lobt Fleischer. Und diese Eigenschaft nutze Uhlhorn: „Der Verteidiger hatte den Ball, ich stand etwa an der Mittellinie. Er wollte zurück zum Torwart passen, aber ich bin dazwischen gesprintet, hab den Ball geholt und den Torwart getunnelt“, erzählt der Schütz des wichtigen 2:1. Direkt nach der Pause erhöhte Jielg auf 3:1, Walter „Wally“ Broda traf per Elfmeter zum 4:1. „Er war die Stimmungskanone bei uns. Wir vermissen ihn“, sagt Fleischer über den Verstorbenen.

Im Finale lief es für den Gastgeber nahezu perfekt. „Die Zuschauer haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht, es war wie im Rausch“, sagt Fleischer. Jielg stellte später mit seinem dritten Treffer den 5:1-Endstand her. „Unsere Mannschaft hat sich durch die große Kameradschaft ausgezeichnet. Fast alle waren Delmenhorster, die meisten haben bei Roland schon in der Jugend gespielt“, erzählt Klosa. Als „einmalig“ bezeichnen er und Fleischer den Zusammenhalt.

Die Mannen von Trainer Helmut Jagielski – der als Coach des SV Werder Bremen den DFB-Pokal und die Deutsche Meisterschaft holte – spielten und feierten nicht nur zusammen, sondern trafen sich auch nach den Begegnungen und fuhren gemeinsam in den Urlaub. „Es war einfach eine ganz tolle Truppe“, blickt Klosa gerne zurück.