Lisa-Marie Hillmer erzielte elf Tore für die HSG Hude/Falkenburg, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. (INGO MÖLLERS)

Zum Schluss wurde es dann doch noch ziemlich deutlich. Die ersatzgeschwächten Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben bei der Zweitvertretung des TV Oyten lange Zeit gut mitgehalten, am Ende jedoch eine 32:38 (18:18)-Pleite kassiert.

Bei den letzten zwei Gegentoren sei sein Team einfach unkonzentriert gewesen, meinte HSG-Trainer Lars Osterloh. Für ihn sei es daher eine Niederlage mit vier Treffern Abstand gewesen. „Dadurch, dass wir unser letztes Aufgebot hatten, kann ich den Mädels keinen Vorwurf machen“, sagte der Coach. Die Gäste, bei denen einige Akteurinnen aus der Reserve aufliefen, gestalteten die Begegnung lange ausgeglichen. Nachdem sie mit 3:2 geführt hatten (4.), legte der TVO fortan meist ein Tor vor. Die Huderinnen zogen aber stets nach. Erst beim 13:10 hatten sich die Gastgeberinnen ein wenig abgesetzt (21.). Den Vorsprung hielten sie allerdings nicht allzu lange. Kim Sanders sorgte mit zwei Treffern innerhalb einer halben Minute unmittelbar vor dem Seitenwechsel dafür, dass es mit einem Remis in die Pause ging.

Auch in der zweiten Halbzeit ließ die Osterloh-Sieben zunächst nicht locker. Beim 22:24 (39.) war Oyten noch in Reichweite. Mit der Zeit setzte bei der HSG aber der Kräfteverschleiß ein. So zogen die Gastgeberinnen doch noch etwas davon, bauten ihren Vorsprung über 28:24 (45.) auf 32:27 (51.) aus. Hude verkürzte immer mal wieder auf vier Tore, kam letztlich aber nicht mehr heran. „Unter den gegebenen Umständen war es eine gute Leistung“, meinte Osterloh, dessen Team in der Tabelle nun mit 12:14 Punkten den zehnten Platz belegt.