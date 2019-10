Der Niedersächsische Fußballverband geht neue Wege und veranstaltet Kreismeisterschaften im Fifa-Soccer auf der Playstation. (Julian Berndt)

Die Emotionen vor dem Bildschirm sind kaum geringer als auf dem echten Rasen: Wenn die Spielzeit langsam auf die 90 Minuten zuläuft, werden die Hände nass vor Schweiß. Den Blick starr nach vorne gerichtet, nähert sich der Kopf immer mehr dem Monitor an, während die Spieler auf den Stühlen bis an die Kante vorrücken. Der Ball segelt in den Strafraum, Knöpfe auf dem Controller werden so fest wie möglich gedrückt in der Hoffnung, dass ein Spieler des eigenen Teams das entscheidende Kopfballduell gewinnt. Frust und Freude sind hier dicht beisammen – das kennt jeder, der sich schon mal auf der Playstation bei Fifa mit Freunden duelliert hat. Ob das nun „echter“ Sport ist oder nicht: eSport erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Auf diesen Zug springt nun auch der Niedersächsische Fußballverband (NFV) auf. Er richtet bis Jahresende eFootball-Kreismeisterschaften in allen 33 Kreisen aus.

Playstation-Spiel mit Schiedsrichtern

Im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst nehmen die Zocker am Freitag, 13. Dezember, ab 19 Uhr die Controller im Vereinsheim des TV Falkenburg, Alter Postweg in Ganderkesee, in die Hand. Gespielt wird Fifa 20 auf der Playstation 4 im Zwei-gegen-zwei-Modus. Die Maximalzahl liegt bei 32 Teams. Die zwei besten Teams qualifizieren sich für die Niedersachsenmeisterschaft in Hannover am 19. Januar. Mitmachen dürfen lediglich die Fußballvereine des jeweiligen NFV-Kreises. Diese können bis zu zwei Zweierteams melden, mindestens ein Spieler jedes Teams muss registriertes Mitglied im Verein sein und einen aktiven NFV-Spielerpass besitzen. Das Teilnehmeralter ist auf mindestens 18 Jahre begrenzt.

Die Organisatoren der eFootball-Meisterschaften wurden in der NFV-Sportschule in Barsinghausen in zwei Workshops geschult. Insgesamt waren mehr als 50 Teilnehmer dabei. Das zeigt auch: Der NFV richtet sein Augenmerk nun verstärkt auf den eFootball-Bereich. „Seit mehr als einem Jahr beschäftigen wir uns intensiv mit der eFootball-Thematik“, bekräftigt NFV-Direktor Jan Baßler. Das Echo auf die erste Niedersachsenmeisterschaft im Januar dieses Jahres als auch die Resonanz auf die weiterführenden Angebote und Konzeptionen zeige, dass der NFV auf dem richtigen Weg sei. „Das Interesse an einem virtuellen Fußball-Angebot ist groß an der Basis. Das belegen auch die vielen Rückmeldungen, die uns aus den Vereinen erreichen. Umso gespannter sind wir, wie viele Teams schließlich bei den Kreismeisterschaften an den Start gehen werden“, blickt Baßler voraus.

Der Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst hofft, auf diese Weise neue Mitglieder in die Vereine zu bekommen. „Mit Blick auf den hohen Stellenwert, den der Fußball an der Konsole vor allem bei jungen Menschen genießt sowie die Entwicklungschancen, die er als ergänzendes Angebot für unsere Vereine bietet – etwa die Gewinnung und Bindung neuer Mitglieder – werden wir das Thema ab sofort inhaltlich begleiten“, teilt Thomas Luthardt, Spielausschussleiter des hiesigen Kreises, mit. Er geht davon aus, dass sich 32 Teams finden werden. „Wir haben beispielsweise aus Wildeshausen, Munderloh, Stenum oder von Atlas gehört, dass die auch mehr als zwei Mannschaften anmelden könnten“, berichtet Luthardt von der Resonanz. Anmeldeschluss für die Vereine ist der 30. November.

Luthardt ist gespannt darauf, wie die Veranstaltung abläuft. Ein solches Event sei Neuland für die Beteiligten. Große organisatorische Sorgen muss er sich nicht machen: „Der NFV stellt das ganze Equipment zur Verfügung. Da kommt ein Unternehmen und baut alles auf. Bei 32 Mannschaften sind es 16 Playstations mit 32 Monitoren“, berichtet er. Die Kreismeisterschaft wird professionell ausgerichtet, beispielsweise schickt der NFV zwei Schiedsrichter hin. Diese ahnden unter anderem Beleidigungen. Die Kreismeisterschaft soll nur der Startschuss sein. „Es ist eine neue Bewegung. Mal gucken, vielleicht kann man die Spieler ja wirklich motivieren, aktiv in den Verein zu gehen“, blickt Luthardt voraus. Auch mit dem Gedanken an eine eFootball-Liga im Kreis habe man schon gespielt.

