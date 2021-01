Kai Gerloff vom RSV Schierbrok nahm auf Voll Cool am vergangenen Wochenende am M*-Springen in Wüsting teil. Ab der kommenden Ausgabe der Turnierserie dürfen nur noch Profireiter mitmachen. (INGO MÖLLERS)

Zehn Ausgaben der Reitturnierserie Urban ClassX in Wüsting liegen hinter den Reitern der Region – Amateure wie Profis – und dem Organisationsteam um Helmut Urban. Doch ab diesem Wochenende dürfen Amateurreiter nicht mehr teilnehmen, das teilte das Niedersächsische Sozialministerium den Veranstaltern mit. „Es tut uns sehr leid für die Reiter, die nicht mehr mitmachen dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass es ab Mitte Februar wieder neue Regelungen gibt, aber bis dahin werden erst mal nur professionelle Reiter beziehungsweise Nachwuchs-Kaderreiter teilnehmen dürfen“, teilt Helmut Urban mit. Das Ordnungsamt, das unter der Woche zu Besuch in der Halle war, beanstandete das Hygienekonzept nicht. Dennoch gelten verschärfte Bedingungen für den Veranstalter in Bezug auf diejenigen, die teilnehmen dürfen, nicht jedoch für die Bedingungen vor Ort in Wüsting. „Für die Profis gelten weiterhin die gleichen Regeln wie bei den letzten Turnieren“, sagt Urban.

Durch die neuen Regeln aus Hannover fallen an diesem Freitag mehrere Prüfungen sowie am Sonntag alle Wettbewerbe aus, da diese ausschließlich für Amateure vorgesehen waren. „Für die kommenden Wochen darf man nennen, wenn man Profi ist. Wir kennen die meisten Reiter natürlich, dennoch weiß es jeder für sich selber am besten, ob er Profi ist. Wir appellieren da an die Reiter, dass diese selber wissen, wer teilnehmen darf und wer nicht“, sagt Urban. Das Turnier wird dadurch, zumindest in den kommenden Wochen, kleiner. „Es tut uns wirklich sehr leid, gerade für die Kinder, die hier mit einem Elternteil herkommen. Ich weiß nicht, wo diese jetzt mit ihren Pferden reiten. Wir halten uns aber natürlich an die Vorgaben. Sobald Amateure wieder erlaubt sind, können wir schnell reagieren. Das Hygienekonzept ist sehr gut und hat sich bewährt“, kündigt Urban an.