Rebecca Horstmann und ihr Pferd Fridolin haben einen neuen Trainer und streben auf die internationale Bühne in der Altersklasse U25. (Janina Rahn)

Ganderkesee/Warendorf/Prinzhöfte. Mit dem CSI Neumünster ist das erste große auf deutschem Boden ausgetragene Dressur- und Springturnier der Saison 2020 zum Greifen nah. Kein Wunder also, dass die Vorbereitungen für diesen Wettbewerb vom 13. bis 15. Februar und die folgende Saison auch bei den bekannten Reitsportnamen aus der Region auf Hochtouren laufen. Ein Ausblick.

Dressurreiterin Rebecca Horstmann hat sich und ihrem Pferd Friend of Mine (Fridolin) für 2020 hohe Ziele gesteckt: „Ich möchte in diesem Jahr in den Grand-Prix-Sport einsteigen“, sagt die 20-Jährige selbstbewusst und hat auch schon die passende Kürmusik parat. Die Aufgabe selbst fehlt allerdings noch, auch wenn die Reiterin vom RV Ganderkesee in der Winterarbeit viel an neuen Lektionen gearbeitet hat. Unterstützt wird sie dabei seit Kurzem von Co-Bundestrainer Jonny Hilberath, der das bewährte Horstmannsche Trainer-Team komplementiert: „Er ist ein toller Trainer, der sehr viel Erfahrung hat und eine optimale Ergänzung zu meinen Eltern und meinem Trainer Oliver Oelrich bildet,“ beschreibt sie die Zusammenarbeit mit dem 64-Jährigen.

Nachdem das vergangene Jahr für die 1999 geborene Reiterin gesundheitlich einige Herausforderungen in petto hatte, könnte es das Dressurtalent 2020 eigentlich ruhig angehen lassen und mit Fridolin bei den Jungen Reitern in der Klasse S* starten. Doch nachdem das Duo in der zurückliegenden Saison trotz allem gute Ergebnisse in der Klasse S*** erzielte, will Horstmann sich keineswegs auf dem Erfolg ausruhen, sondern darauf aufbauen. Ihr Traum für dieses Jahr ist ein erster internationaler Turnierauftritt in der Altersklasse U25. Erst einmal geht es im Februar für die 20-Jährige aus Ganderkesee aber nach Warendorf, zu einem Lehrgang beim Deutschen Olympiakomitee für Reiterei (DOKR).

Auch Vielseitigkeitsreiterin Pauline Knorr hat es wieder zum DOKR nach Warendorf verschlagen: Nach anderthalb Jahren im niedersächsischen Döhle zog Knorr mit ihren Pferden Ende 2019 zurück nach Nordrhein-Westfalen. Der Umzug fiel der jetzt 24-Jährigen nicht allzu schwer, wie sie selbst sagt: „Ich lebte ja schon vor Hamburg knapp vier Jahre in Warendorf, viel hat sich innerhalb der eineinhalb Jahre, in denen ich weg war, nicht verändert.“ Auch auf die Saisonvorbereitung der ehemaligen Sportsoldatin hat der Ortswechsel keine allzu großen Auswirkungen. Es steht ein strenges Programm mit intensivem Dressur- und Springtraining an, das für jedes Pferd individuell gestaltet wird, sowie Grundlagenausdauertraining.

Hoffnung auf verletzungsfreie Saison

Dabei darf Knorr aktuell selbst gar nicht aufs Pferd steigen: „Das Metall meiner Oberschenkelfraktur, die ich vor zwei Jahren hatte, musste entnommen werden“, erörtert die zweifache Deutsche Meisterin den Eingriff, der diese Woche vorgenommen wurde. Ungefähr zwei Wochen fällt sie nun im Training aus: „Ich habe aber eine gute Hilfe, meine Anna, die sich um alles weitere kümmert, wenn ich mal nicht da bin, sodass die Pferde im Training bleiben.“ Sich selbst legt die Vizemannschaftseuropameisterin aber dennoch nicht auf die faule Haut, sondern gibt am kommenden Wochenende (25./26. Januar) in Telgte einen Indoor-Geländetraining-Lehrgang.

Sobald Knorr wieder in den Trainingssattel steigen kann, ist die Ausrichtung für das Jahr für sie und ihre eigenen Tiere klar: „Wilbert wird sicherlich weiterhin das eine oder andere Springturnier auf 1,35-Meter-Niveau absolvieren. Aber der eigentliche Fokus liegt doch mehr auf der Vielseitigkeit.“ Besonders freut sie sich darüber, dass ihr Top-Pferd Starlight nach seiner Verletzung in 2018 wieder voll einsatzfähig ist. Ende des vergangenen Jahres hatte es beim Vielseitigkeitsreiten Langenhagen und beim Strzegom Oktober Festival im CCI3*-S Gelände bereits eine gute Figur abgeliefert und so stehen die Chancen auf eine komplette und erfolgreiche Saison 2020 gut.

Knorr sieht aber ebenso viel Potenzial bei ihren jungen Pferden, beispielsweise dem quirligen Iren Tullibards Tic Toc und der großrahmigen Stute Bekki BO, die im Oktober 2019 in Nieder Waroldern ihre allererste Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A gingen: „Ich habe einige interessante Youngster, die sich hoffentlich für das Bundeschampionat, also die deutsche Meisterschaft für fünf- und sechsjährige Pferde, qualifizieren werden. Ich denke, da sind einige dabei, von denen man hier und da nochmal was hören wird.“

Hinsichtlich der konkreten Turnierplanung gibt sich die ehrgeizige Mittzwanzigerin allerdings entspannt und will dieses Jahr mehr nach Gefühl und aus dem Bauch heraus entscheiden. „Klar, habe ich in dieser Saison Anhaltspunkte und einen gewissen Saisonplan, aber ich möchte dieses Jahr etwas ungezwungener an die Sache ran gehen“, blickt sie voraus. Nach den gravierenden Verletzungen in den vergangenen beiden Jahren ist ihr größtes Ziel für 2020 lediglich, gesund zu bleiben und den Spaß an der Sache weiter zu behalten.

Die Freude am Reiten wird der 14-jährigen Pony-Dressurreiterin Antonia Busch-Kuffner in dieser Saison bestimmt nicht verloren gehen, wurde sie doch direkt zum Jahresbeginn von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung mit Kastanienhof Cockney Cracker (Cookie) in den Nachwuchskader Pony Altersklasse U16 berufen. Diese Ehre hat die Schülerin sich nach der erfolgreichen Saison 2019, die von der Teilnahme an den Pony-Europameisterschaften auf Daily Pleasure gekrönt wurde, auch verdient.

Abschied von Daily Pleasure

Das EM-Highlight hat im Rückblick allerdings auch einen leicht traurigen Beigeschmack, denn es war der letzte gemeinsame Auftritt des Erfolgsduos Busch-Kuffner und Daily Pleasure. Der Fuchshengst wurde Ende 2019 von seiner Besitzerin verkauft und wird dem jungen Dressurtalent für die kommende Saison und damit auch im Bundeskader nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit dem hochveranlagten Cookie hat die 14-Jährige jedoch einen vielversprechenden Ersatz gefunden. Der Ponyhengst war bereits ihr Reservepferd bei der EM. „Aber ich habe auch tolle Nachwuchsponys beziehungsweise Neuzugänge, auf deren Entwicklung ich schon ganz gespannt bin“, sagt Busch-Kuffner und freut sich nicht nur darauf, an die Erfolge aus 2019 anzuknüpfen, sondern auch ihre Nachwuchsponys in den FEI-Sport zu führen.

Um ihre Ziele zu erreichen, arbeitet die Schülerin aus Prinzhöfte hart. „Ich reite circa zwei bis fünf Ponys/Pferde täglich. In der Schulzeit reite ich vom frühen Vormittag bis in den Abend und mache meistens danach meine Hausaufgaben“, erzählt sie. Dementsprechend ist die Turniersaison ebenso konsequent geplant. „Ich beginne in Ankum und Vechta. Dann sind ziemlich bald die ersten internationalen Starts geplant“, teilt das Dressurtalent mit. Im Anschluss folgen verschiedene Sichtungsturniere und im Mai der Preis der Besten in Warendorf – das wohl wichtigste Nachwuchsturnier für junge Pferdesportler in Deutschland.

Wie für Busch-Kuffner so hat das Jahr auch für Sandra Auffarth mit guten Nachrichten begonnen: Die Bergedorferin wurde zusammen mit Let’s Dance (Lenny) und Viamant du Matz (Mat) vom DOKR in den Vielseitigkeits-Olympiakader für die Spiele in Tokio berufen. Der Fokus für die Saisonvorbereitung dürfte damit klar sein und die Reiterin vom RV Ganderkesee voller Energie ans Training gehen.

Gleichzeitig blickt Auffarth im Januar noch einmal mit Stolz zurück auf das zurückliegende Jahr und ihre Pferde, denn die 33-jährige Vielseitigkeitsreiterin konnte 2019 einige ihrer größten Erfolge auf selbstgezogenen Pferden feiern. Mit der zehnjährigen Fuchsstute Nupafeed’s La Vista belegte Auffarth beispielsweise einen hervorragenden dritten Platz beim Hamburger Derby, das als das schwerste Springen der Welt gilt. Aber auch die Pferde, die nicht aus eigener Zucht stammen wie Lenny, haben sich 2019 von ihrer besten Seite präsentiert. Obwohl der braune Holsteiner-Wallach erst im Juli in ihren Stall kam, ritt die mehrfache Olympiamedaillenträgerin mit ihm in Boekelo bereits zum Sieg im Nationenpreis. Auffarths Vorzeigepferd und Publikumsliebling Opgun Luovo (Wolle) kann seine erste volle Saison als Rentner also in Ruhe genießen, da für seine Nachfolge gut gesorgt ist.