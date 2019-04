Maike Deeben (am Ball, hier gegen den TV Neerstedt) und die HSG Hude/Falkenburg erwischten einen gebrauchten Tag beim Final-Four in Peine. (Ingo Möllers)

Peine. Mit allzu hohen Erwartungen war die HSG Hude/Falkenburg zwar ohnehin nicht zum Final-Four gefahren, über das Abschneiden waren die Oberliga-Handballerinnen am Ende aber trotzdem enttäuscht: Die Sieben des Trainergespanns Birgit Deeben/Dean Schmidt verlor beide Spiele bei dem Pokalturnier und belegte somit den letzten Platz. „Die Ergebnisse waren nicht schön“, sagte Schmidt, „die Enttäuschung ist schon groß, wenn man hört, dass sich auch noch der Dritte für die DHB-Runde qualifiziert hat. Das wussten wir vorher gar nicht so.“

Für das erste Spiel gegen den Hannoverschen SC, Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen, hatten sich die Huderinnen im Vorfeld viel vorgenommen. Sie wollten alles in diese 40 Minuten reinwerfen, um trotz Personalsorgen für eine Überraschung gegen den Favoriten zu sorgen. Doch daraus wurde so gar nichts, die HSG war völlig chancenlos gegen den HSC. „Beide Teams aus der Oberliga Niedersachsen, also sowohl der HSC wie auch der MTV Peine, waren einfach frischer und überlegen. Wir waren dagegen gar nicht in der Lage, das umzusetzen, was wir im Training und während der Videoanalyse besprochen hatten“, berichtete Schmidt. Seine Sieben brauchte in diesem ersten Spiel mehr als 16 Minuten, um einen Treffer zu erzielen. Die Hannoveranerinnen hatten bis dato bereits zehn Tore geworfen. Zur Halbzeit war die Partie somit bereits entschieden – 2:11 lautete der Pausenstand aus Sicht der HSG Hude/Falkenburg. „Dass wir das erste Tor nach 16 Minuten machen, sagt eigentlich schon alles. Wir als Trainer haben keine Ahnung, woran das gelegen hat. Und wir haben es auch nicht geschafft, das in andere Bahnen zu lenken“, gab sich Schmidt durchaus selbstkritisch nach der 7:25-Pleite gegen den HSC.

Im Spiel um Platz drei traf die HSG dann auf den Liga-Konkurrenten SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte (6:7) gestalteten die Huderinnen die Partie bis zum 13:14 offen. „Dann haben wir zwei, drei unkluge Entscheidungen getroffen, zu kompliziert gespielt, sodass Petersfehn weggezogen ist“, berichtete Schmidt. Schlussendlich siegte die Spielgemeinschaft mit 19:13. Für die Huderinnen war es die bereits dritte Niederlage gegen Petersfehn in dieser Saison. Schmidt: „Das bessere von zwei schlechten Teams hat sich durchgesetzt. Peine und der HSC waren konsequenter. Das waren schon gravierende Unterschiede. Wobei man auch sehen muss, dass die beiden Mannschaften mit ihren besten Formationen angetreten sind.“

Zweifelsohne war Schmidt enttäuscht über das Abschneiden. Sonderlich lange wollte er sich mit dem Final-Four aber auch nicht aufhalten. „Jede Spielerin ärgert sich da sicher selber, da muss man nicht draufhauen. Wir haken das jetzt dann einfach ab“, meinte Schmidt. Er richtete den Blick auf die Liga, in der die HSG noch drei Spiele zu bestreiten hat. Mit dem Wilhelmshavener SSV und der SG Findorff treffe man noch auf zwei Teams, die hinter einem in der Tabelle stehen. Und mit dem aktuell drittplatzierten VfL Stade empfange man noch mal eine starke Mannschaft zum Saisonabschluss.